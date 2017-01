Monte Argentario (GR) – mpge3463

Villino da terminare di circa 68 mq con possibilità di ampliamento, 2000 mq di terreno, splendida vista mare.

Ubicazione

Monte Argentario, una delle più belle località costiere della Toscana. La proprietà è situata in località Cacciarella a pochi chilometri dal paese di Porto Santo Stefano ed è vicino a tutti i servizi. Monte Argentario è molto ben servito con la stazione ferroviaria di Orbetello a pochi km e l’aeroporto internazionale di Fiumicino a meno di un’ora e mezza di auto.

Descrizione

Villino indipendente in zona riservata con splendidi affacci sul mare, l’immobile da terminare è di circa 68 mq su due livelli composto da: salotto con camino, cucina abitabile, ripostiglio e predisposizione per la creazione di un bagno; al piano superiore bagno con balcone, cameretta e camera matrimoniale (Progetto con permessi per chiudere il terrazzo).

La proprietà è circondata da terrazza pavimentata e ampio giardino di circa 2000 mq, la parte superiore è terrazzata con ulivi e alberi da frutto, c’è un annesso ad un uso magazzino.

Completano la proprietà zona parcheggio privata, doppio accesso e una splendida vista mare.

Stato e Rifiniture

Questa bella proprietà si trova in buono stato manutentivo, essendo stata costantemente ristrutturata del 2006.

Gli ambienti sono molto luminosi e la zona è silenziosa.

Tutte le finestre sono provviste di zanzariere.



Servizi ed Utenze

Tutte presenti.

La proprietà è servita con il GPL, l’approvvigionamento idrico è fornito dall’acquedotto comunale del Fiora e da serbatoi di raccolta, c’è la predisposizione per l’impianto di aria condizionata.



Situazione Urbanistica e Catastale

Tutta la proprietà risulta regolarmente accatastata al N.C.E.U. del comune di Monte Argentario.

Dati Proprietà e Vincoli

Tutta la proprietà è intestata a persona fisica e dunque la vendita è soggetta ad imposta di registro, calcolata sul valore catastale rispettivamente al 9 % se acquistata come seconda casa, o al 2 % se l’acquisto della proprietà usufruisce delle agevolazioni prima casa.

Utilizzi e Potenzialità