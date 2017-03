Meraviglioso attico in villa d’epoca all’interno di un parco secolare con piscina a sfioro, sita sulla collina di Meina con stupenda vista sul Lago Maggiore e le montagne. L’abitazione si trova al terzo piano e dispone di due ampi terrazzi ai lati ed un terrazzino centrale. Internamente è molto curata ed arredata, composta da ingresso, soggiorno con zona pranzo, cucina, due camere matrimoniali con bagno privato, altre due camere con ciascuna il bagno. Nel sottotetto è stata ricavata una camera con bagno per ospiti. Nella proprietà sono compresi due posti auto scoperti e un ampio garage per quattro vetture.



DATI IMMOBILE Vendita

Trattative riservate



riferimento: T528

nazione: Italia

regione: Piemonte

citta': Meina (NO)

tipologia: Loft

stato: Ottimo

superfice: Tra 100 e 200 mq

composizione: 6 locali (5 bagni)

riscaldamento: Autonomo

classificazione energetica: D - 146,6935

caratteristiche aggiuntive:

Arredato

Balcone

Terrazzo

Giardino

Garage

Posto auto

Piscina

