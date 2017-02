Gallipoli (LE) – apge3497

Appartamento in vendita in Puglia a Gallipoli – “L’appartamento fronte mare”. In un signorile contesto condominiale, appartamento della metratura totale di 320 mq. con terrazze panoramiche fronte mare. Classe Energetica G e IPE 175 kwh/m2anno.

Ubicazione

Puglia – La proprietà è ubicata sul bellissimo lungomare di Gallipoli, meglio conosciuta coma la “Perla dello Ionio”. Cittadina nota per storia, cultura e arte, ma divenuta famosa soprattutto per il suo mare cristallino che lambisce il litorale sud, in prevalenza sabbioso, per più di una ventina di chilometri. Moltissime le località turistiche nelle immediate vicinanze oltre al bellissimo capoluogo salentino capitale del barocco.

Descrizione

Appartamento in vendita in Puglia a Gallipoli – “L’appartamento fronte mare”. In fantastica posizione panoramica, con affaccio sulla splendida baia di Gallipoli, appartamento posto al piano rialzato di un signorile contesto condominiale. L’immobile di recente ristrutturazione è distribuito su una superficie coperta di circa 150 mq ed è composto da ingresso con disimpegno, ampio e luminoso soggiorno, cucina semi abitabile, due camere da letto di cui una con cabina armadio e due bagni. All’esterno troviamo due terrazze, per un totale di ca. 90mq, dalle quali si gode una splendida vista mare. Completa la proprietà una dependance attrezzata, di circa 85 mq, posta al piano seminterrato, composta da soggiorno con angolo cottura, camera da letto e bagno, infine un comodo box auto di circa 50 mq. Un oggetto unico nel suo genere: ogni singola stanza infatti è stata pensata e distribuita in modo tale da poter ammirare il panorama mozzafiato che regala il litorale gallipolino, soprattutto durante i tramonti estivi. Una dimora ideale per chi voglia vivere a stretto contatto con il mare, non lontano però dalle comodità del centro cittadino.

Stato e Rifiniture

L’immobile costruito nel 1975 è stato completamente ristrutturato nel 2009 con gusto ed attenzione ai particolari, utilizzando materiali e finiture di alta qualità come la pavimentazione in pregiato parquet, i rivestimenti dei bagni, i sanitari ed i serramenti dotati di vetrocamera. Un importante intervento di coibentazione è stato effettuato durante la ristrutturazione, per quanto concerne il termo isolamento del pavimento per creare un grande comfort abitativo.

Servizi ed Utenze

Tutte le utenze sono presenti e funzionanti. L’approvvigionamento idrico è garantito per mezzo dell’acquedotto comunale. L’impianto di riscaldamento è autonomo e sono presenti sia termosifoni che termoconvettori. E’ presente l’impianto di climatizzazione e l’impianto di allarme.

Situazione Urbanistica e Catastale

Catastalmente la proprietà è regolarmente censita al N.C.E.U. del Comune di Lecce



Dati Proprietà e Vincoli

tutta la proprietà è intestata a persona fisica e la vendita è soggetta ad imposta di registro rispettivamente al 9% se acquistata come seconda casa o al 2% se l’acquisto della proprietà verrà effettuato mediante agevolazioni prima casa.

Utilizzi e Potenzialità