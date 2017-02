Follina (TV) – Palazzo del XVI secolo

Palazzo ‘Barberis Rusca’ del XVI secolo, iscritto all’IRVV (Istituto Regionale Ville Venete), una superficie coperta di mq.1500 suddivisa in 3 livelli fuori terra ed interrato. L’edificio risale ai primi decenni del ‘600; una sua parte sembra addirittura della seconda metà del ‘500, è un immobile unico nel suo genere: in zona è secondo solo all’Abbazia di Follina. La facciata cadenzata dalle finestre ad arco e dalle colonnine dei poggioli, la loggia interna aperta sul cortile, cui fa eco il piano superiore abbellito da una serie di archi e da dipinti su muro, e non da ultimo la splendida vista sull’Abbazia.

‘Proprio ai piedi dell’Abbazia, s’eleva maestoso il Palazzo Barberis Rusca, sobrio e armonioso, costruito da Francesco Fadda nella seconda metà del Seicento, come conclusione della fabbrica di panni di sua proprietà. Alcuni studiosi pensano che qui abbia avuto residenza il cardinal San Carlo Borromeo (1538-1584). In seguito nel 1740 l’edificio fu acquistato dalla società Tron-Stahl, per poi essere venduta nei primi anni dell’Ottocento a Lorenzo Colles. La facciata presenta nella parte centrale una trifora centinata accompagnata su ciascun lato da finestre ugualmente centinate. Nel cortile interno appare un arioso loggiato affrescato poggiato su archi sostenuti da pilastri bugnati. La rimanente parte è costituita da una lunga serie di archi a tutto sesto sorretti da colonne.’

(Fonte: Ufficio del turismo della provincia di Treviso http://turismo.provincia.treviso.it/Engine/RAServePG.php/P/401010070300/M/399710070300 )