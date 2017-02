Civitella in Val di Chiana (AR) – cpge3511

Nel cuore della Toscana al limite di un bosco di querce, proponiamo in vendita casale nel Comune di Civitella in Val di Chiana. Il casale è un’antico borgo risalente al 1565 costruito secondo la tradizione tipica del luogo: l’edificio centrale con il loggiato, la tabaccaia, il granaio e le porcilaie. Completano la proprietà il terreno circostante di circa 5 ettari, una piscina e una vasca termale coperta.

Ubicazione

L’intera proprietà è situata in una zona di campagna tranquilla ma non isolata a due passi dal piccolo borgo di Ciggiano

Descrizione

Nel cuore della Toscana al limite di un bosco di querce,Casale in vendita nel Comune di Civitella in Valchiana (AR) Il casale è un’antico borgo risalente al 1565 costruito intorno all’aia, secondo la tradizione della Valdichiana: l’edificio centrale con il loggiato, la tabaccaia, il granaio e le porcilaie per una superficie lorda di circa 850 mq. perfettamente restaurati negli anni 2000 con materiali di recupero, riproduce tutti gli elementi costruttivi degli antichi casali, con una struttura movimentata in bellissima pietra che dona all’insieme classe ed eleganza. Il fabbricato principale è disposto su tre livelli : al piano terreno vi sono un bellissimo salone, un salotto, la cucina con l’antico camino, una scala interna conduce al piano primo dove si trovano 2 camere da letto con due bagni, un salone con caminetto e cucina, raggiungibili anche dalla bellissima scala in pietra esterna, una camera da letto con bagno, e al piano terzo un’altra camera da letto con vista panoramica è utilizzato come abitazione padronale dal proprietario e nel perdiodo estivo, come B&B essendo facilmente divisibile in due distinti appartamenti. In un fabbricato distaccato dal principale sono stati ricavati due distinti appartamenti ciascuno con ingresso singolo, perfettamente restaurati e dotati di ogni comfort, sempre destinati alla piccola attività di B&B . L’intera proprietà è circondata da 5 ettari di terreno , in parte boschivo, in parte coltivato a frutteto, ed oliveto con circa 70 piante ed in parte curato a parco, dove è stata costruita una soleggiata piscina di mt. 16 x mt. 6, completano la proprietà una bellissima vasca idromassaggio coperta e riscaldata , la serra, la cantina e vari locali di servizio

Stato e Rifiniture

L’intero fabbricato è stato ristrutturato nel rispetto della tradizione toscana usando materiali di recupero come mattoni e pietrame sia interno che esterno, coppi e tegole antiche per il tetto, travi in castagno per i soffitti, pavimenti in cotto e pietra antica, infissi interni ed esterni in legno di castagno

Servizi ed Utenze

La proprietà è dotata di tutti i moderni servizi, compreso impiato di riscaldamento sia a GPL che a Pellets, acqua, energia eletrica telefono WI_FI

Situazione Urbanistica e Catastale

L’intera prorprietà è regolarmente censita al Catasto del Comune di Civitella in Valdichiana

Dati Proprietà e Vincoli

La proprietà è intestata a persona fisica e non presenta ulteriori vincoli

Utilizzi e Potenzialità

La proprietà può essere utilizzata sia come abitazione principale che come seconda casa o come piccola attività di B&B