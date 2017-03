Città della Pieve – vpge3552

“Villa Celeste” è una proprietà di nuovissima costruzione situata a due passi dal centro storico di Città della Pieve in provincia di Perugia – Umbria, in un contesto residenziale ma di prestigio. L’immobile ha una superficie complessiva di circa 400 mq su 3 livelli ed un annesso di circa 20 mq. Completa la proprietà un terreno di circa 1 ettaro.Classe Energetica D 108.811 Kw/mq per anno.

Ubicazione

Città della Pieve presenta una delle più ariose visuali dell’Italia centrale: A Sud, il Monte Cimino; a SudEst, il Peglia e i Monti Sibillini; a Est, il Montarale, la Valle del Nestore e il Subasio; a Nord, i colli che coronano il Trasimeno e oltre la Valdichiana, il Pratomagno; a Ovest, L’Amiata e più vicino, il Cetona. Alcune delle peculiarità di questo borgo medioevale sono il clima salubre e i panorami mozzafiato. La distanza di Villa Celeste dal centro storico di Città della Pieve è di poco superiore al km.

Descrizione

“Villa Celeste” è situata a pochissima distanza dal ridente centro storico di Città della Pieve (PG) Umbria. La proprietà conta di ben 420 mq su tre livelli. Nel livello inferiore oltre ad un’ampia taverna fornita di cucina abitabile, camino e ripostiglio, è presente anche uno spazioso garage di 90 mq dove è possibile disporre comodamente 4 automobili. Completa il piano un pratico bagno di servizio ed un magazzino. Salendo al pian terreno troviamo la zona giorno con l’ingresso principale della Villa, un bellissimo soggiorno su 2 livelli che divide l’ambiente in maniera armonica, una sala da pranzo, una cucina abitabile che si affaccia in un porticato di circa 19 mq, ideale per pranzi e cene d’estate, due camere che potrebbero essere usate anche come studio o sala hobby, ed un bagno. Al primo piano è presente la zona notte con 3 camere da letto tutte matrimoniali e 2 bagni di cui 1 en suite nella camera padronale. La loggia che guarda la bella campagna umbra è sempre situata nella camera principale. Il riscaldamento è a pavimento ed è alimentato anche da un sistema di pannelli fotovoltaici. E’ possibile realizzare la piscina.Superficie utile:(420|”)

Vani:(13|”)

Bagni:(4|”)

Camere:(5|”)

Stato e Rifiniture

“Villa Celeste” è stata edificata ex-novo all’inizio del 2009 e terminato nel 2011, seguendo le tecniche più moderne edilizie e rispettando tutte le norme vigenti in materia. L’esterno è stato intonacato con una bella tinta neutra con delle rifiniture in mattoni rossi che risaltano le curve della proprietà. Gli infissi sono tutti in legno massello e le finestre hanno tutte doppi vetri.

Servizi ed Utenze

Tutte le utenze sono fornite dal vicino Comune di Città della Pieve.

Situazione Urbanistica e Catastale

In fase di aggiornamento.

Utilizzi e Potenzialità

“Villa Celeste” è una proprietà che si presta perfettamente come abitazione principale, in quanto sia la proprietà che il borgo di Città della Pieve sono ben collegati ai servizi di trasporto pubblici ed autostrade. La zona è particolarmente tranquilla ma non isolata, infatti il centro del paese dista poco più di 1 km. Interessante sarebbe anche la possibilità di inserire la villa nel giro degli affitti turistici in quanto ha a disposizione comodi 10 posti letto.