Chiusi (SI) – cpge3085

Antico casale in vendita in Toscana, “Casale Etrusco”. Prestigioso casale in pietra recentemente ristrutturato con la valorizzazione dei tipici elementi architettonici dell’epoca. La proprietà immobiliare misura 370 mq. oltre a logge esterne per ulteriori 22 mq. La proprietà comprende un fabbricato rustico su n. 2 livelli, fabbricato annesso e terreno privato circostante di 9.395 mq. Bella posizione panoramica con vista sulla Valdichiana, con scorci sul Lago di Chiusi.Ottima soluzione d’investimento per uso seconda casa ove trascorrere magnifici periodi di vacanza o anche per abitazione permanente idonea per ospitare uno o due nuclei famigliari. In caso di uso saltuario, il casale potrebbe inoltre generare un reddito atto al mantenimento dei costi di gestione tramite l’inserimento della struttura nei circuiti internazionali di affitti turistici. Classe Energetica G e IPE ≥177.975 kwh/mq anno

Ubicazione:

La proprietà immobiliare in vendita è situata in Toscana, nei pressi di un piccolo borgo abitato ricadente all’interno del Comune di Chiusi, immersa in un bel contesto di campagna con vista panoramica a 360 gradi che spazia dal Monte Cetona, Valdichiana e sul Lago di Chiusi in direzione est. La proprietà ha un comodissimo accesso mediante appena 100 mt. di strada bianca e dista soli 1,8 km. dal centro storico di Chiusi. Chiusi è un importantissimo centro Etrusco che sa offrire ai suoi cittadini e visitatori una moltitudine di eventi ed attività culturali, soprattutto nei periodi estivi. La Città di Chiusi offre inoltre molti servizi ed attività commerciali favorite dalla presenza della stazione ferroviaria posta sulla linea diretta Firenze-Roma e dalla vicinanza all’uscita autostradale dell’A1 Chiusi-Chianciano Terme. Sono poco distanti città storiche come Firenze, Siena, Perugia, Arezzo, Roma e borghi turistici come Cetona, San Casciano dei Bagni, Montalcino, Montepulciano e Pienza. Gli aeroporti più vicini sono: Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino, Firenze Peretola e Perugia Sant’Egidio.

Descrizione:

La prestigiosa proprietà “Casale Etrusco” è composta da:- CASOLARE ristrutturato, dislocato su n. 2 livelli, composto come meglio di seguito indicato:P.T. (125 mq.) – il piano “base” del casale si compone di n. 6 ampi locali attualmente a destinazione “magazzino” ma convertibili in civile abitazione. Tali locali sono stati oggetto di recenti lavori di ristrutturazione e sono completati al 90% in quanto sarà necessario installare l’impianto idraulico, realizzare 1/2 servizi igienici, installare le pavimentazioni. Sullo stesso livello è presente un ulteriore fabbricato affiancato di 45 mq., completamente da ristrutturare e potenzialmente connettibile con i locali sopra indicati. Sul medesimo livello troviamo inoltre un caratteristico forno a legna.P. 1° (125 mq.) – si accede al piano primo tramite l’antica scala esterna con loggiato coperto di 10 mq. dove è situato l’ingresso principale dell’abitazione completamente ristrutturata e quindi pronta da abitare, la quale si compone da soggiorno con camino, cucina abitabile con arredi in muratura e forno a legna, disimpegno, n. 2 camere, n. 2 bagni.FABBRICATO ANNESSO, in posizione adiacente al casale principale, per complessivi 75 mq. disposto su n. 2 livelli: il piano terreno si compone di n. 4 locali attualmente destinati ad uso “magazzino” per una superficie di 52 mq. Al piano sottostante, il seminterrato, si trovano ulteriori 2 locali per 23 mq. Anche in questo caso i lavori di ristrutturazione hanno riguardato il parziale recupero del fabbricato, il quale è parzialmente completato con lavori di finitura interna da completare. TERRENO privato circostante di 9.395 mq. il quale a livello morfologico è disposto su 2/3 terrazzamenti. Le aree esterne offrono i giusti spazi per poter creare l’ingresso carrabile alla proprietà, aree verdi ornamentali e l’eventuale inserimento di una piscina. Superficie utile:(370|”)

Vani:(20|”)

Bagni:(2|”)

Camere:(5|”)

Stato e Rifiniture:

I fabbricati sono stati ristrutturati negli anni 2005/2006 con opere mirate alla preservazione degli elementi tipici del casolare ed al consolidamento delle strutture come il completo rifacimento di solai e tetto. Esternamente il casolare si presenta con tutte le facciate in pietra faccia vista, dove spicca il larga misura il bellissimo travertino etrusco di zona. Il tetto presenta la tipica struttura con travi in legno e pianelle con manto di copertura in coppi in stile romano. Il tetto è munito di coibentazione, impermeabilizzazione ed insonorizzazione con pannelli in sughero naturale. Caratteristico anche il sotto-gronda del tetto caratterizzato da mattoni montati a spina di pesce come usava in antichità.Internamente il piano primo è caratterizzato da pavimentazioni in monocottura simil cotto, solai “a capanna” con travi in legno di quercia e pianelle in cotto, tutti gli infissi in legno di cui le finestre munite di vetro-camera.

Servizi ed Utenze:

Presenti tutte le utenze, in particolare allaccio elettrico, sistema di riscaldamento indipendente a gas GPL, approvvigionamento idrico garantito dal pubblico acquedotto, predisposizione linea telefonica, a.d.s.l., impianto TV digitale terrestre + satellitare.

Situazione Urbanistica e Catastale:

Per questo casale di prestigio in Toscana, come per tutte le nostre proprietà in vendita, abbiamo svolto una attenta verifica urbanistica e catastale che per motivi di privacy Le forniremo al momento di un suo reale interessamento. Tale verifica permette ai nostri clienti acquirenti nazionali o internazionali di avere una precisa disamina della proprietà sotto il punto di vista tecnico.

Utilizzi e Potenzialità:

L’affascinante “Casale Etrusco” si presterebbe ottimamente per uso come residenza privata per trascorrere le proprie vacanze in una delle aree più belle della Toscana meridionale. La proprietà si presterebbe ottimamente anche per scopi abitativi permanenti potendo ospitare 2 nuclei famigliari con propri spazi indipendenti vista l’attuale suddivisione dei 2 livelli, o altrimenti da vivere anche come unica e grande unità immobiliare di campagna a seguito di un possibile collegamento interno dei due piani.