Cetona (SI) – vsge3542

Esclusiva villa in vendita in Toscana a Cetona -“La Dolce Vita”. Situata ai margini della medievale Cetona ed immersa in un romantico giardino. La villa principale ha una superficie di circa 555 mq oltre a circa 85 mq di soffitta.

All’interno del parco che circonda la villa troviamo due dependance, una di circa 50 mq e l’altra della superficie abitativa di circa 110 mq con locale cantina e tinaio di circa 70 mq. Completa la proprietà un splendida piscina, una vecchia cantina, piccolo laghetto e un terreno di pertinenza esclusiva di circa 9,3 ha



Ubicazione

La Villa è immersa nella rigogliosa campagna toscana, a pochi chilometri dal Comune di Cetona e dalle stazioni termali di San Casciano dei Bagni e di Chianciano Terme. La strategica posizione in cui è collocata rende la villa ben collegata ai principali raccordi stradali, rende facile l’accesso alle più importanti città d’arte della Toscana e dell’Umbria, come Siena, Firenze, Perugia, Orvieto ed altre ancora. In meno di 2 ore si possono raggiungere aeroporti internazionali come quello di Fiumicino e Ciampino.



Descrizione

Esclusiva Villa in vendita in Toscana a Cetona -“La Dolce Vita”. Situata ai margini della medievale Cetona ed immersa in un romantico giardino. La villa principale ha una superficie di circa 555 mq oltre a circa 85 mq di soffitta.All’interno del parco che circonda la villa troviamo due dependance, una di circa 50 mq e l’altra della superficie abitativa di circa 110 mq con locale cantina e tinaio di circa 70 mq.Villa padronale è così composta:Piano terraAmpio ingresso che conduce alla sala biliardo ed alla loggia laterale con salottino, guardaroba, sala da pranzo con uscite verso il giardino, un imponente salotto con ampio caminetto, la cucina, la dispensa e il locale tecnico.Primo pianoStudio/salotto con scale esterne che portano al giardino, sette camere da letto con bagno ensuiteAttico2 ampi spazi utili come deposito.Annessi:Uno spazioso cottage del custode posto al di sotto della casa include 2 camere da letto, un bagno, una cucina ed il soggiorno. Sotto l’abitazione si trova un’ampia cantina ed un magazzino.Un grazioso annesso ricoperto da glicine possiede un bagno completo e può essere utilizzato come locale di sgombero.Una grossa cantina posta vicino la piscina potrebbe essere trasformata in uno spogliatoio con bagno o in una sauna.Inoltre è stato ottenuto un permesso per poter costruire un ulteriore appartamento per gli ospiti sulle orme di una preesistenza.

La proprietà comprende circa 1 ettaro di vigna che produce Chianti Classico DOC; il terreno include inoltre un bosco esteso, un laghetto e dei giardini per un tereno.

La zona della piscina situata al di sotto della casa gode di viste spettacolari sul Monte Cetona ed è circondata da prati e cipressi , per non menzionare la vigna di Chianti Classico DOC, l’oliveto ed un piccolo laghetto.