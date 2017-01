Cetona (SI) – Vpge3431

Villa indipendente in vendita in Toscana “Il Poggino” – Ad una passeggiata dall’antico borgo medievale di Cetona, nella bellissima provincia di Siena, villa indipendente in posizione panoramica avente una superficie lorda totale di 305 mq. di cui abitazione di 120 mq. + terrazzi di 32 mq. al piano primo, taverna di 80 mq. e garage di 52 mq. al piano terra. Terreno privato di c.ca 7.500 mq. comprensivo di cortile, aree verdi, piccolo oliveto ed un annesso/limonaia di 21 mq.Ottima location con panorama che guarda verso l’antico borgo di Cetona ed il comprensorio naturale del Monte Cetona. Classe Energetica G e IPE ≥177.975 kwh/m2anno

Ubicazione

La proprietà in oggetto è ubicata a Cetona (SI), a pochi passi dal centro storico del paese, nelle immediate vicinanze di tutti i servizi offerti dall’antico borgo. L’accesso è agevole ed avviene percorrendo appena 150 mt. di strada sterrata. La stazione ferroviaria di Chiusi Stazione e l’uscita del casello della A1 Chiusi-Chianciano Terme possono essere raggiunte in pochissimi minuti in automobile.Gli aeroporti più vicini sono: Sant’Egidio a Perugia (60 km c.ca), Peretola a Firenze (140 km c.ca) e Leonardo da Vinci a Roma Fiumicino (180 km c.ca)

Descrizione

L’immobile si sviluppa su 2 piani fuori terra, ha una conformazione ben articolata grazie alla presenza dei numerosi terrazzi al piano primo e dalla scala esterna laterale. La proprietà sviluppa una superficie complessiva di 305 mq. ed è così disposta:P.T. (132 mq.) – Il piano terreno è caratterizzato da locali attualmente utilizzati come taverna/sgombero per una superficie di 80 mq. Direttamente affiancato si trova un ampio garage di 52 mq. P.1° (120 mq. + 32 mq. terrazzi) – Si accede al piano primo mediante la scala esterna che conduce all’ingresso dell’abitazione composta da cucina abitabile, soggiorno con vista su Cetona, disimpegno, 3 camere, 2 bagni, ripostiglio. Quasi tutti i vani hanno accesso ai terrazzi esterni ed godono di ottima luminosità. La villa è circondata dal terreno privato di c.ca 7.500 mq. con oliveto, cortile e giardino, piccolo seminativo ed inclusivo di belle piante ad alto fusto che donano alla proprietà la giusta privacy. La proprietà comprende inoltre un annesso utilizzato come limonaia di 21 mq.

Stato e Rifiniture

La villa è stata edificata agli albori degli anni ‘90 su commissione dell’attuale proprietà la quale ha affrontato l’opera dotando l’immobile dei migliori accorgimenti tecnici costruttivi dell’epoca. L’immobile si trova oggi in ottime condizioni strutturali e risulta esser in perfette condizioni abitabili in tutte le sue parti; tuttavia con un progetto di rinnovo interno e migliorie estetiche esterne la villa acquisirebbe un nuovo fascino, un maggior confort ed una miglior razionalità nel layout dei vani interni.La villa si presta quindi ad ampie possibilità di personalizzazione con un moderato investimento post-acquisto finalizzato ad incrementare il valore economico di mercato con costi ammortizzabili nel tempo potendo fruire degli incentivi fiscali “eco-bonus” con sgravi fiscali che oscillano dal 50% al 75% dei costi sostenuti (previsione Legge Stabilità 2017).

Servizi ed Utenze

La villa è fornita di tutte le principali utenze quali luce, acqua garantita dal pubblico acquedotto, riscaldamento indipendente a gas GPL con 2 caldaie indipendenti, impianto di condizionamento al piano primo, impianto di allarme, rete telefonica fissa con copertura a.d.s.l.

Situazione Urbanistica e Catastale

Per questa residenza di prestigio in Toscana, come per tutte le proprietà in vendita di nostra gestione, abbiamo svolto una attenta verifica urbanistica e catastale che per motivi di privacy Le forniremo al momento di un suo reale interessamento. Tale verifica permette ai nostri clienti acquirenti nazionali o internazionali di avere una precisa disamina della proprietà sotto il punto di vista tecnico.

Dati Proprietà e Vincoli

La proprietà è intestata a persona fisica e la vendita è quindi soggetta ad imposta di registro del 9% sul valore catastale dell’immobile se acquistata come seconda casa oppure del 2% se l’acquisto verrà effettuato con le agevolazioni prima casa. I terreni verranno tassati in misura del 15% sul valore dichiarato in atto.

Utilizzi e Potenzialità

Una bellissima abitazione ideale per vacanza ma anche come residenza permanente vista la peculiarità dell’ubicazione e la comodità di tutti i servizi a portata di mano, a pochi passi dal paese, raggiungibile comodamente a piedi. Una proprietà assolutamente indicata per tutti gli amanti di Cetona e, più in generale, delle bellezze della Toscana del Sud.