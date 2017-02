Cetona (SI) – spge3523

Residenza di prestigio in vendita nel cuore del bellissimo centro storico di Cetona (SI) – Toscana.

All’interno dell’incantevole borgo di Cetona, a pochi passi dalla piazza principale, proponiamo per la vendita un delizioso appartamento ristrutturato con grande passione e gusto nel 2014, per una superficie complessiva di 57 mq con ingresso indipendente e posto su due livelli. L’immobile viene proposto in vendita comprensivo di tutti gli arredi interni di recente installazione.Ottima opportunità di acquisto di una deliziosa residenza ideale per uso come seconda casa con potenziale di affitti turistici nei periodi estivi o anche come residenza principale per single o giovani coppie alla ricerca di un primo investimento immobiliare. Classe Energetica G e I.P.E. 289,75 kwh/m2anno

Ubicazione

Nell’area meridionale della provincia di Siena, in prossimità dell’alto Lazio e dell’Umbria, si trova il Comune di Cetona. L’antico borgo di Cetona è un centro medievale molto ricercato da letterari ed artisti del mondo intero per la sua pace e la bellezza dei suoi paesaggi. La naturalezza con cui la pietra delle architetture si fonde con la delicatezza quasi pittorica del paesaggio toscano, costituisce la meraviglia di Cetona. L’antico borgo è facilmente raggiungibile grazie alla prossimità dello stesso con le uscite autostradali di Chiusi-Chianciano Terme e di Fabro. Le città storiche come Firenze, Siena, Arezzo, Montepulciano, Pienza, Orvieto, sono poco distanti e anche diversi centri termali come quelli della vicina San Casciano dei Bagni, Bagno Vignoni e Bagni San Filippo rendono ancora più piacevole la permanenza.L’immobile è posto a poca distanza dalla piazza principale la quale è raggiungibile con una breve passeggiata tra i vicoli del paese.

Descrizione

La residenza oggetto di vendita presenta un ingresso indipendente al piano terra, sviluppa una superficie di 55 mq. commerciali ed è composta come meglio di seguito indicato:- Piano Terra: il primo livello della casa è composto dal vano scala che funge anche da ingresso e da una graziosa cucina abitabile completa di tutto il necessario; – Piano Secondo: al piano superiore dove si trova un disimpegno con armadio a muro, soggiorno/living, una camera matrimoniale con vano guardaroba interno, un bagno con ampia doccia. La proprietà è completata da una soffitta di 10 mq.

Stato e Rifiniture

L’intera proprietà si trova attualmente in perfette condizioni manutentive grazie ad un recente e completo restauro terminato nell’anno 2014, opere affrontate dalla proprietà con grande passione e gusto sotto il profilo stilistico ed estetico, con l’integrazione di ogni confort e con la massima razionalizzazione degli spazi abitativi dell’immobile.La residenza presenta le seguenti caratteristiche: Pavimentazioni: Parquet di rovere sbiancato; Solai: laterocemento con controsoffitti dotati di faretti a incasso; Infissi: porte in legno, finestre in legno munite di vetro-camera (finestrone a piano terra con vetro anti-sfondamento), zanzariere, persiane esterne in legno; Tetto: Struttura in laterocemento con manto in coppi romani antichi.

Servizi ed Utenze

Tutti i servizi offerti dal borgo di Cetona sono posti nelle vicinanze della proprietà, percorrendo i vicoli del centro storico a piedi, raggiungibili in 2 minuti di passeggio.Le utenze sono tutte presenti, allacciamento elettrico, approvvigionamento idrico garantito dal pubblico acquedotto, sistema di riscaldamento a gas metano, linea telefonica, copertura a.d.s.l., antenna satellitare, impianto di allarme, predisposizione per impianto audio in filodiffusione.

Situazione Urbanistica e Catastale

Per questa residenza di prestigio in centro storico in Toscana, come per tutte le nostre proprietà in vendita, abbiamo svolto una attenta verifica urbanistica e catastale che per motivi di privacy Le forniremo al momento di un suo reale interessamento. Tale verifica permette ai nostri clienti acquirenti nazionali o internazionali di avere una precisa disamina della proprietà sotto il punto di vista tecnico.

Dati Proprietà e Vincoli

La proprietà è intestata a persona fisica e la vendita sarà soggetta a imposta di registro rispettivamente al 9% se acquistata come seconda casa o al 2% se acquisto della proprietà con agevolazioni prima casa.

Utilizzi e Potenzialità

Residenza perfetta sia come dimora principale che per uso seconda casa con la possibilità di mettere a reddito l’immobile nei periodi estivi con lo scopo di azzerare le spese di gestione annuali.