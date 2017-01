Cetona (SI) – spge3457

“LA BELLA VISTA” è un caratteristico appartamento con terrazzo nel cuore del centro storico di Cetona, della superficie di mq.55 oltre il terrazzo di mq.6..

La proprietà estremamente luminosa è stata sapientemente ristrutturata ed è perfettamente abitabile.

Ubicazione

” LA BELLA VISTA” è un delizioso appartamento in vendita in Toscana ed è situato nel cuore del centro storico di Cetona famoso borgo medioevale dove molti personaggi dell’imprenditoria, della finanza, dello spettacolo e della moda trovano rifugio nella quiete del paese grazie alla vicinanza da Roma (130 km.) raggiungibile in un’ora e mezza e da dove si possono poi visitare, oltre che Cetona stessa, centri come Montepulciano ( 25 Km.) Pienza ( 35 Km.) Siena ( 100 Km. ) Montalcino ( 35 Km.) e in genere tutta la zona sia della Val d’Orcia che della Val di Chiana o magari con appena 15 Km. concedersi una rilassante giornata termale alla nuova SPA di San Casciano dei Bagni dove un equipe di professionisti potrà fornirvi quanto di meglio le cure termali possono offrire. Vicino anche a Firenze ( 120 Km.) Arezzo ( 80 Km ) ed Orvieto (40 Km) è il posto ideale per clientela sia italiana che straniera dato la vicinanza degli aeroporti della Capitale, di Firenze e di Perugia.

Descrizione

“LA BELLA VISTA” è un caratteristico appartamento con terrazzo nel cuore del centro storico di Cetona della superficie di mq.55 oltre il terrazzo di mq.6.

La proprietà si sviluppa su un unico livello al piano rialzato ed è composta da una zona giorno con cucina e delizioso affaccio sul terrazzo, una camera da letto matrimoniale con bagno.



Stato e Rifiniture

La proprietà è perfettamente rifinita con materiali tipici del luogo, pavimenti in cotto fatto a mano e solai in travi di legno e pianelle.

Servizi ed Utenze

Provvisto di tutte le utenze

Situazione Urbanistica e Catastale

Regolare

Dati Proprietà e Vincoli

La proprietà è intestata a persona fisica e la vendita sarà soggetta ad imposta di registro calcolata sulla base del valore catastale dell’immobile in misura del 9% se acquistata come seconda casa o al 2% se acquisto della proprietà con agevolazioni prima casa.

Utilizzi e Potenzialità

Ottimo come seconda casa oppure come investimento immobiliare.