Cetona (SI) – csge3543

Casale esclusivo in vendita in Toscana a Cetona -“La Dimora di Ulisse”. Situato a tre km dal paese di Cetona in splendida posizione collinare con vista panoramica sulla campagna Toscana e sui verdi boschi del Monte Cetona. Il Casale ha una superficie lorda di circa 410 mq , più circa 167 mq di locali accessori ( magazzini, rimessa e centrale idrica) ed è stato recentemente ristrutturato con attenzione ai materiali, riprendendo gli antichi manufatti della zona.

All’interno del giardino, troviamo un’incantevole piscina, immersa tra olivi e cipressi secolari. Completa la proprietà un terreno di pertinenza esclusiva di circa 14,3 ha.



Ubicazione

Toscana – L’ esclusivo casale in vendita è situato in una posizione privilegiata sulle pendici del monte Cetona . Poco meno di tre km dal centro storico di Cetona (Si), gode di una location unica e molto ricercata. Si trova tra gli incantevoli paesi di San Casciano dei Bagni, Cetona e Sarteano, immerso in una campagna rigogliosa e autentica, a soli pochi minuti dall’uscita dell’A1 e dalla stazione ferroviaria di Chiusi – Chianciano Terme. Nelle vicinanza è possibile visitare splendidi paesi come Montepulciano Pienza, Montalcino e Orvieto. Si possono inoltre raggiungere brevemente grandi città come Roma, Firenze e Perugia. Infine per rigenerarsi a pochi chilometri ci sono le località termali di San Casciano dei Bagni, Chianciano Terme, Bagni San Filippo e Bagno Vignoni.



Descrizione

Casale esclusivo in vendita in Toscana a Cetona -“La Dimora di Ulisse”. In un perfetto connubio tra vicinanza al paese e massima privacy, -“La Dimora di Ulisse” in splendida posizione collinare con vista panoramica sulla campagna Toscana.

Il casale sviluppa una superficie lorda di c.ca 410 mq più circa 167 mq di locali accessori ( magazzini, rimessa, e centrale idrica)

E’ dislocato su due livelli, internamenti così disposti:

Piano terra

un salone con grande camino (ornamentale), una sala pranzo e una grande cucina open space con caminetto. Completano il piano terra, un bagno di servizio, due camere entrambe con bagno con doccia en suite e finestra che permette l’accesso diretto all’esterno.Primo piano

quattro camere matrimoniali tutte con bagno en suite e un bellissimo terrazzo di 20mq.

Esternamente troviamo un’incantevole piscina, immersa tra olivi e cipressi secolari, perfettamente inserita nel giardino che circonda la casa.

Completa la proprietà un terreno di pertinenza esclusiva di circa 14,3 ha.

Stato e Rifiniture

Il casale oggetto di vendita è stato oggetto di una recente e raffinata ristrutturazione, esternamente presenta facciate in pietra faccia vista e intonacato, mentre internamente troviamo pavimenti in cotto fatto a mano e in parquet in alcune camere. I solai sono con travi in legno a vista e pianelle in cotto o a volticine.

Tutti gli infissi sono in legno con doppi vetri.



Servizi ed Utenze

All’interno della proprietà sono presenti e funzionanti tutte le utenze quali acqua, luce, riscaldamento e aria condizionata nelle camere da letto. L’approvvigionamento idrico è garantito da un pozzo. L’impianto di riscaldamento viene servito da impianto a gpl. Allaccio alla linea telefonica, ADSL. Si accede alla proprietà tramite un cancello automatico.



Situazione Urbanistica e Catastale

Sotto il profilo catastale i fabbricati sono regolarmente censita al Catasto Fabbricati del Comune di Cetona (Si) ed il terreno al Catasto terreni di detto Comune.



Dati Proprietà e Vincoli

Tutta la proprietà è intestata attualmente ad una srl.