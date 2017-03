Cetona (SI) – csge3541

Casale esclusivo in vendita in Toscana a Cetona -“La Dimora di Penelope”. Situato a tre km dal paese di Cetona ed immerso in un magnifico giardino impreziosito da una ricchissima vegetazione. Il Casale di una superficie lorda di circa 360 mq è un elegante dimora, finemente restaurata nel rispetto dei caratteri originali e attraverso un sapiente utilizzo di materiali di recupero. All’interno del giardino, troviamo un’incantevole piscina, immersa tra olivi e cipressi secolari. Completa la proprietà un terreno di pertinenza esclusiva di circa 3 ha.

Ubicazione

Toscana – L’ esclusivo casale in vendita è situato in una posizione privilegiata sulle pendici del monte Cetona . Poco meno di tre km dal centro storico di Cetona (Si), gode di una location unica e molto ricercata. Si trova tra gli incantevoli paesi di San Casciano dei Bagni, Cetona e Sarteano, immerso in una campagna rigogliosa e autentica, a soli pochi minuti dall’uscita dell’A1 e dalla stazione ferroviaria di Chiusi – Chianciano Terme. Nelle vicinanza è possibile visitare splendidi paesi come Montepulciano Pienza, Montalcino e Orvieto. Si possono inoltre raggiungere brevemente grandi città come Roma, Firenze e Perugia. Infine per rigenerarsi a pochi chilometri ci sono le località termali di San Casciano dei Bagni, Chianciano Terme, Bagni San Filippo e Bagno Vignoni.



Descrizione

Casale esclusivo in vendita in Toscana a Cetona-“La Dimora di Penelope”. In un perfetto connubio tra vicinanza al paese e massima privacy, -“La Dimora di Penelope”. si erge all’interno del meraviglioso contesto paesaggistico della campagna Toscana.

Il casale sviluppa una superficie lorda di c.ca 360 mq dislocati su due livelli e internamenti così disposti:

Piano terra

un salone con grande camino e una sala tv, una sala da pranzo e una grande cucina open space con isola per zona cottura. Esternamente attiguo alla cucina si trova un grazioso patio, fornito di barbecue, forno a legna e tavoli con sedie, ideale per gustare piacevoli cene all’aperto

Completano il piano terra, una camera matrimoniale con bagno en suite con finestra che permette l’accesso diretto all’esterno e bagno di servizio.

Primo piano

Il primo piano è composto da quattro camere matrimoniali con bagno en suite.Esternamente troviamo un’incantevole piscina, immersa tra olivi e cipressi secolari, perfettamente inserita nel giardino che circonda la casa

Completa la proprietà un terreno di pertinenza esclusiva di circa 3 ha.

Stato e Rifiniture

Il casale oggetto di vendita è stato oggetto di una recente e raffinata ristrutturazione, esternamente presenta facciate in pietra faccia vista, mentre internamente troviamo pavimenti in cotto fatto a mano. I solai sono con travi in legno a vista e pianelle in cotto o a volticine.

Tutti gli infissi sono in legno con doppi vetri.



Servizi ed Utenze

All’interno della proprietà sono presenti e funzionanti tutte le utenze quali acqua, luce, riscaldamento e aria condizionata nelle camere da letto. L’approvvigionamento idrico è garantito da un pozzo. L’impianto di riscaldamento viene servito da impianto a gpl. Allaccio alla linea telefonica, ADSL. Si accede alla proprietà tramite un cancello automatico.



Situazione Urbanistica e Catastale

Sotto il profilo catastale i fabbricati sono regolarmente censita al Catasto Fabbricati del Comune di Cetona (Si) ed il terreno al Catasto terreni di detto Comune.



Dati Proprietà e Vincoli

Tutta la proprietà è intestata attualmente ad una srl.



Utilizzi e Potenzialità

La location, la fruibilità rispetto alle principali vie di comunicazione, nonché l’ottima gestibilità in relazione alle sue dimensioni, fanno di questa proprietà un bellissimo casale di prestigio che ben si presta ad essere utilizzato sia come residenza principale, che come seconda casa per trascorrere le vacanze in uno dei luoghi più suggestivi della Toscana.