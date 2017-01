Cetona (SI) – cpge3477

Porzione di casale in vendita in Toscana nel comune di Cetona, nella piccola frazione di Piazze – “La casetta di Vecciano” La proprietà oggetto di vendita ha una superficie di circa 70 mq con corte privata dove è disposto un forno. Completano la proprietà circa 60 mq di locali accessori.

Ubicazione

Il casale dista pochi passi dal borgo di Piazze nel comune di Cetona (circa 1,5 Km dal centro), in una posizione particolarmente favorevole per la privacy, sia per la vicinanza con tutti i servizi principali. L’immobile è ben collegato con la strada principale da poche centinaia di metri di strada bianca.

Punti di interesse e centri storici di grande interesse nelle vicinanze:

San Casciano dei Bagni ed il prestigioso centro termale “Fonteverde” (10 km), Chiusi con la stazione Ferroviaria e l’uscita autostradale A1 (15 km).

Montepulciano ( 25 Km.) Pienza ( 35 Km.) Siena ( 100 Km. ) Montalcino ( 35 Km.) e in genere tutta la zona sia della Val d’Orcia che della Val di Chiana.

Vicino anche a Roma (130 km.) Firenze ( 120 Km.) Arezzo ( 80 Km ) ed Orvieto (40 Km).



Descrizione

Porzione di casale in vendita in Toscana nel comune di Cetona, nella piccola frazione di Piazze – “La casetta di Vecciano” La proprietà oggetto di vendita è posta al primo piano ed ha una superficie di circa 70 mq composta da una piccola loggia-ingresso, una cucina, un salotto, tre camere da letto, di cui una molto piccola, un bagno e un ripostiglio. La proprietà dispone di una corte privata dove è disposto un forno e di ulteriori 60 mq di locali accessori posti al piano terra.

Stato e Rifiniture

L’immobile necessita un restyling interno completo. Le condizioni strutturali sono invece buone.

Servizi ed Utenze

All’interno della proprietà sono presenti e funzionanti tutte le utenze.

Situazione Urbanistica e Catastale

Sotto il profilo catastale i fabbricati sono regolarmente censita al Catasto Fabbricati del Comune di Cetona (Si) ed il terreno al Catasto terreni di detto Comune.

Dati Proprietà e Vincoli

Tutta la proprietà è intestata attualmente ad una persona fisica e la vendita è soggetta a imposta di registro rispettivamente al 9 % del valore catastale dei fabbricati come seconda casa e del 12% sul valore di mercato dei terreni.

Utilizzi e Potenzialità

Una graziosa abitazione ideale per vacanza ma anche come residenza permanente vista l’ ubicazione e la relativa vicinanza al paese.