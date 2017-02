Cetona (SI) – cpge2897

Casale esclusivo in vendita in Toscana a Cetona -“Tuscan en plein air”. Situato ai margini della medievale Cetona ed immerso in un magnifico giardino impreziosito da una ricchissima vegetazione. Il casale di circa 420 mq è un elegante dimora in pietra risalente alla fine del ‘600, finemente restaurata nel rispetto dei caratteri originali e attraverso un sapiente utilizzo di materiali di recupero. All’interno del lussureggiante giardino, troviamo la piscina immersa in un uliveto/parco di circa 1 ha. Possibilità di acquistare ulteriore terreno di pertinenza esclusiva di circa 6 ha

Ubicazione

La proprietà immobiliare in oggetto è situata nel Comune di Cetona, la posizione privilegiata in cui è situato il casale, riservata anche se a cinque minuti dal centro storico di Cetona e dai raccordi stradali, ne fanno un ottimo punto di partenza per andare alla scoperta del ricchissimo patrimonio artistico e paesaggistico che i numerosi borghi etruschi dei dintorni generosamente offrono, ma anche per visitare le principali città della Toscana come Siena e Firenze o della vicina Umbria, come Orvieto, Perugia, Assisi e Todi. Gode inoltre della vicinanza ai prestigiosi centri termali di Chianciano Terme e di San Casciano dei Bagni

Descrizione

Casale esclusivo in vendita in Toscana a Cetona -“Tuscan en plein air”

In un perfetto connubio tra vicinanza al paese e massima privacy, Tuscan en plein air si erge all’interno del meraviglioso contesto paesaggistico della campagna Toscana.

Il casale sviluppa una superficie di c.ca 420 mq dislocati su 3 livelli ed internamente così disposti:

Piano terra

Le porte finestre del piano terra riempiono di luce il cuore della casa, costituito dal grande e accogliente salone in cui domina il bel caminetto in travertino, oltre al doppio salone al piano terra troviamo un bagno, un intimo giardino d’inverno, la cucina con accesso diretto al giardino, una camera matrimoniale con bagno privato.

Piano seminterrato

Tramite una scala interna si accede alla grande libreria/ studio anch’essa molto luminosa grazie ad una grande porta finestra.

Dalla Libreria tramite ad “un passaggio segreto” si accede ad una zona di servizio.

Sempre su questo piano con accesso solo dall’esterno un garage.

Primo piano:

un piccolo salotto con accesso all’antica loggia che affaccia sul giardino, due camere da letto, un bagno, la camera padronale con doppio bagno en suite.

Completa la proprietà un terreno di pertinenza esclusiva di circa 1 ha con la possibilità di acquistarne altri 6 ha, con un uliveto di circa 480 piante ad un prezzo richiesto di 120.000 €.

Stato e Rifiniture

Il casale oggetto di vendita è stato oggetto di una sapiente e raffinata ristrutturazione, esternamente presenta facciate in pietra faccia vista, mentre internamente troviamo pavimenti originali con listoni in legno antico e in pietra di travertino e solai con travi in legno a vista e pianelle in cotto sempre originali.

Servizi ed Utenze

All’interno della proprietà sono presenti e funzionanti tutte le utenze quali acqua, luce, riscaldamento. Allaccio alla linea telefonica , ADSL, antenna satellitare e impianto di allarme. Si accede alla proprietà tramite un cancello automatico

Situazione Urbanistica e Catastale

Sotto il profilo catastale i fabbricati sono regolarmente censita al Catasto Fabbricati del Comune di Cetona (Si) ed il terreno al Catasto terreni di detto Comune.

Dati Proprietà e Vincoli

Tutta la proprietà è intestata attualmente ad una persona fisica e la vendita è soggetta a imposta di registro rispettivamente al 9 % del valore catastale dei fabbricati come seconda casa e del 12% sul valore di mercato dei terreni

Utilizzi e Potenzialità

La location, la fruibilità rispetto alle principali vie di comunicazione, nonché l’ottima gestibilità in relazione alle sue dimensioni, fanno di questa proprietà un bellissimo casale di prestigio che ben si presta ad essere utilizzato sia come residenza principale, che come seconda casa per trascorrere le vacanze in uno dei luoghi più suggestivi della Toscana.