Ex Convento – Castelvetro di Modena (MO)

Sulle colline Castelvetresi a 20 Km da Modena e poco meno da Maranello, cuore dell’arte automobilista Italiana con Ferrari. Proponiamo, ex convento Gesuita di Monte Bettelli, storicamente chiamato Monte Torre, che con i suoi 290 metri di altitudine domina la valle e regala un suggestivo panorama a 360 gradi. L’ex convento, ora convertito in abitazione e cantina, assieme ad altri fabbricati per la lavorazione delle uve per la produzione del Lambrusco Grasparossa, e la stalla con bovini da latte per la produzione del Parmigiano Reggiano, fanno parte di un’azienda agricola con più di 280.000 mq di terreno agricolo. L’intero complesso, per la sua posizione, tipologia e versatilità, è l’ideale per chi cerca un’azienda agricola di un certo livello. Oppure operando una conversione commerciale e strutturale, in una attività recettiva alberghiera, o per chi vuole vivere in uno dei più belli e suggestivi immobili del nostro territorio.



DATI IMMOBILE Vendita

Oltre i 2.000.000€



riferimento: Podere Castelvetro di Modena

nazione: Italia

regione: Emilia-Romagna

citta': Castelvetro di Modena (MO)

tipologia: Tenuta

stato: Buono

superfice: Più di 500 mq

composizione: Più di 10 locali (Più di 5 bagni)

riscaldamento: Autonomo

classificazione energetica: A+ -

caratteristiche aggiuntive:

