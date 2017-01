Casale immerso nella campagna toscana con magnifica vista

Immerso nel verde della campagna toscana a circa 200m sul livello del mare, poggia su una collinetta questo bellissimo casale con piscina. Percorrendo la strada asfaltata comunale e successivamente circa 700m di strada bianca, si giunge al cancello che apre sulla proprietà: un bellissimo viale accompagnato dall’ombra dei cipressi conduce in prossimità dell’abitazione, dove è possibile parcheggiare la macchina negli appositi posti auto. Scesi dalla macchina, si è subito accolti da una leggera brezza che, data la posizione strategica del casale, rende piacevoli e fresche le giornate estive.

La proprietà si compone dell’abitazione principale completamente ristrutturata nel 2001 disposta su due livelli e comprensiva di: ampio ingresso/soggiorno, sala da pranzo, cucina, 4 camere e due bagni. All’esterno è presente una bellissima veranda, da cui è possibile godersi il panorama; ideale per servire la colazione o gustare un thè durante il pomeriggio. Abbiamo inoltre il fienile ristrutturato nel 1997 composto da ingresso, piccolo bagno e soppalco con due camere. Gli impianti sono presenti e funzionanti. L’impianto di riscaldamento è alimentato a GPL, integrato da stufe a legna, caminetto e condizionatore. La proprietà include inoltre la piscina, ristrutturata nel 2007 e recinto per cavalli. Attualmente lavora anche come struttura ricettiva ed accoglie clienti da tutto il mondo.La proprietà si trova a soli 3km dal primo centro abitato, Palaia, e in circa 30 minuti è possibile raggiungere l’aeroporto internazionale di Pisa. Insomma questo casale presenta un ventaglio di soluzioni per diverse esigenze: ideale come seconda casa, ottima struttura ricettiva o come prima casa.



DATI IMMOBILE Vendita

€ 1500000,00



riferimento: 226

nazione: Italia

regione: Toscana

citta': Palaia (PI)

tipologia: Casale

stato: Ristrutturato

superfice: Tra 200 e 300 mq

composizione: 9 locali (3 bagni)

riscaldamento: Autonomo

classificazione energetica: G -

caratteristiche aggiuntive:

Arredato

Balcone

Giardino

Cantina

Garage

Posto auto

Piscina Volterracasa.it

volterracasa.it Real Estate Agency in Tuscany

di Francesco Creatini

Via Guarnacci, 29

56048 – Volterra (PI)

P.IVA 01997990500

C.F. CRTFNC74A26M126B

tel. +39 0588 87915

mob. +39 342 1248043

email info@volterracasa.it