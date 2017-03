Capannori (LU)

Questo casale completamente ristrutturato, di circa 500 mq oltre a dépendance e una ampia “casa del custode”, si trova nel comune di Capannori, precisamente nella frazione di Lappato. Si trova in posizione riservata ma non isolata, essendoci altre proprietà nei dintorni e distando solamente 15 km dalla città di Lucca.

Location

La prestigiosa proprietà si trova nel comune di Capannori a soli 15 km dal centro città di Lucca. E’ possibile raggiungere le rinomata costa toscana in soli 20 minuti di treno, infatti Viareggio e Forte dei Marmi distano circa 40 km e sono collegati attraverso bus e/o treni diretti. L’aeroporto internazionale di Pisa dista 43 Km ed è anch’esso collegato alla città attraverso collegamenti pubblici. Firenze dista 70 Km ed è ben collegata a Lucca con treni diretti. Da Forte dei Marmi e Viareggio partono i traghetti che consentono di visitare le famose Cinque Terre, raggiungibili anche in 1 ora di treno.

Descrizione fabbricati

La proprietà si divide in tre fabbricati, quello principale di circa 500mq, la dependance di circa 185mq e la “casa del custode”di circa 160mq. Il corpo principale si sviluppa su due livelli, il piano terreno si compone di ingresso con doppio soggiorno, cucina con dispensa, bagno e ampio salone con camino e accesso esterno. Al piano primo troviamo, soggiorno, 3 camere da letto di cui una con bagno en-suite, 2 bagni e un ampio tinello dal quale si accede al terrazzo abitabile. Il secondo piano è composto da 3 camere, 2 bagni, uno studio ed un ampio disimpegno. La dependance si sviluppa su due livelli; il piano terreno si compone di ampio ingresso, cucina con tinello, soggiorno, ripostiglio e bagno. Al piano superiore troviamo la zona notte con 3 camere e un bagno. A corollario delle due ville, e separate da esse dal giardino, troviamo la “casa del custode” di circa 160 mq, adibita in parte ad abitazione per il personale di servizio, ed in parte a rimessa per gli arredi e le attrezzature da giardino.

Spazi esterni

Si accede alla proprietà tramite due ingressi con cancello automatizzato e un passo d’uomo. A completare questa esclusiva residenza troviamo l’ampio e curato parco di circa 9500mq con piscina, che circonda la proprietà.

Stato e finiture

L’intera struttura, risalente agli anni ’20, è stata completamente ristrutturata con estrema cura ad ogni minimo dettaglio, duranti gli anni ’90, e risulta ottimamente mantenuta. Le finiture sono di altissimo livello e la cura per la distribuzione degli spazi e dell’arredamento rende questa proprietà una splendida opportunità di investimento.

Potenzialità d’uso

Attualmente la proprietà viene affitta settimanalmente a livello turistico con degli ottimi ricavi ed un ottimo indotto. Si presta perfettamente per continuare e migliorare questo tipo di attività. Potrebbe essere utilizzata anche come elegante residenza estiva per chiunque ami la tranquillità della campagna Toscana e la vicinanza al mare e alle città d’arte.