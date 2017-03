Ascoli Piceno (AP) – rpge3094

Azienda agricola certificata biologica con 15 ha di vigna biologica, uliveto, seminativo e piante da frutto. Completa la proprietà 3 appartamenti autonomi, una casa padronale con due camere matrimoniali, 8 posti camper, una cantina per la produzione del vino con annessa zona di stoccaggio,1 frantoio, sono inoltre compresi nella vendita gli attrezzi agricoli e i mezzi di lavoro.

Ubicazione

Azienda agricola biologica ubicata vicina ad un borgo storico molto caratteristico e tipico, a soli 12 km dal mare. Nel paese ci sono tutti i servizi essenziali, farmacia, supermercato, banche, scuole, ristoranti, bar.

L’aeroporto di Falconara e l’aeroporto di Pescara sono a circa 1,20 minuti di macchina.



Descrizione

OTTIMO AFFARE- Valore della proprietà doppio dell’attuale prezzo di vendita- Azienda agricola biologica certificata in vendita nelle Marche, a poca distanza dal mare, l’attività agricola con la sua splendida produzione di vino e olio biologico, è un ottimo investimento, inoltre a completare la proprietà ci sono 3 appartamenti completamente arredati e pronti da affittare, un’area sosta camper con 8 posti, una casa padronale con due belle camere matrimoniali, una cantina dove si produce il vino con annessa area di stoccaggio e un frantoio. Vengono venduti insieme alla proprietà i mezzi agricoli fondamentali per l’attività.L’agriturismo e l’azienda agricola si estendono per 32 ettari, di cui 15 coltivati a vigna, le varietà presenti sono: SANGIOVESE, MONTEPULCIANO, PASSERINA, PECORINO, TREBBIANO, ALICANTE, CHARDONNAY e SYRAH, con una produzione sempre in aumento negli anni.La cantina é ubicata in una zona da sempre vocata alla coltivazione della vite e alla produzione di vino. La struttura è stata realizzata scavando all’interno di una collina onde ottenere una temperatura costante per conservare al meglio il prodotto secondo metodi antichi. La cantina è disposta su due piani, al piano superiore troviamo il reparto di ricevimento uve e pigiatura, mentre al piano terra troviamo i reparti di vinificazione ed invecchiamento. Il reparto di invecchiamento è posto nel retro della cantina che è adiacente alla collina, proprio per questo, all’interno di esso la temperatura e l’ umidità sono costanti e quindi ideali per la conservazione del vino.

La casa padronale è disposta su due piani, al piano terra ampio salone-cucina open space, bagno, al primo piano due camere matrimoniali, bagno e lavanderia.

I 3 appartamenti adibiti alla struttura ricettiva sono composti da 2 bilocali e 1 monolocale, sono completamente arredati e dotati di ogni comfort, completa la proprietà un’area sosta camper con 8 posti.

Superficie utile:(660|”)

Vani:(12|”)

Bagni:(5|”)

Camere:(5|”)