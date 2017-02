Arzene (PN)

Splendida Cascina a soli 17 km. a est di Pordenone, una caratteristica proprietà di tipologia rurale composta dal casale padronale affiancato da un secondo casale destinato a centro culturale/agriturismo, l’intero complesso sorge su di un ettaro di terreno, è dotato di piscina interrata, e di una piccola scuderia per il ricovero e allenamento di cavalli sportivi.

Il corpo principale adibito a residenza si sviluppa su tre piani fuori terra di circa 220mq. Ciascuno, suddiviso in ampi e numerosi vani abitativi. La ristrutturazione è avvenuta sulla base del vecchio corpo di fabbrica ed è stata realizzata in bioarchitettura. Il secondo immobile si sviluppa su tre livelli di circa 600mq. Complessivi, con caratteristiche costruttive eguali all’abitazione principale, di fatto, si tratta di un immobile atto a ospitare persone, dotato di spazi per attività comuni, cucina e servizi igienici.

Un grazioso vialetto si apre oltre il cancello d’ingresso, attraversa il parco e giunge fino al piazzale sul quale si affacciano i due fabbricati; la dimora padronale con la sua maestosa facciata caratterizzata da una trama di pietre e mattoni si ergono fra il verde della splendida tenuta, dall’ingresso si accede al grande soggiorno di 65mq. Collegato alla cucina di 27mq. Sul lato opposto si trovano uno studio di 37mq., un locale lavanderia, la centrale termica e un bagno di servizio. Al piano primo trova spazio la zona notte con quattro grandi camere, due bagni con sauna e vasca jacuzzi, locali di sgombero e terrazzo coperto. Il piano mansarda è quasi totalmente occupato da un fantastico ambiente di 93mq., l’ambiente si presta a molteplici utilizzi che vanno da una palestra privata a uno studio open-space. Sullo stesso livello, si trovano una camera, un bagno e un locale di sgombero.

Di fronte alla dimora padronale, sul lato opposto del cortile, sorgono il secondo casale, la zona giorno al piano terra composta d’ingresso con salottino, ampia sala da pranzo, cucina, due bagni di servizio, centrale termica e un ampio porticato di 59mq. Il piano primo completamente destinato a zona notte con dieci camere e area servizi composta di tre bagni con quattro docce. Al piano mansarda si trovano due nuovi vani e un’ampia sala di 90mq. Servita da bagno.

La scuderia per cavalli completa la proprietà.

Progettato da vivaisti che ne hanno curata la piantumazione, il parco è pianeggiante e si estende per oltre un ettaro, dall’ingresso fino alla piscina di 6x12m. circa, sfoggiando una grande varietà di alberi ed essenze.………per chi ama il contatto con la natura questo è il luogo ideale.



DATI IMMOBILE Vendita

€ 1.200.000,00,00



riferimento: Codice rif. 23079

nazione: Italia

regione: Friuli-Venezia Giulia

citta': Arzene (PN)

tipologia: Casale

stato: Ottimo

superfice: Più di 500 mq

composizione: Più di 10 locali (Più di 5 bagni)

riscaldamento: Autonomo

classificazione energetica: D - 101.070

caratteristiche aggiuntive:

Terrazzo

Giardino

Cantina

Garage

Posto auto

Piscina GB REALESTATE SRL

