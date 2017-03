Arezzo (AR) – vpge3462

Villa in vendita in Toscana nel comune di Arezzo “Villa Campriano”.

La villa oggetto di vendita, già ex fabbricato colonico, è dislocata su due livelli ed ha una superficie complessiva di circa 300 mq ad uso abitativo; oltre a circa 130 mq. di fondi, 2 graziosi portici sul lato nord e sul lato est e un tradizionale forno a legna. Completa la proprietà il parco di pertinenza, completamente recintato, e corredato da impianto di illuminazione e di irrigazione centralizzato, della superficie di circa 6.000 mq. cosparso di piante trentennali di alto fusto e fiori di ogni genere, in cui insiste un campo da tennis/calcetto con spogliatoio.



Ubicazione

La villa dista pochi passi dal borgo di Campriano, nel comune di Arezzo, in una posizione collinare particolarmente panoramica, circondata da boschi, oliveti e vigneti. L’immobile è ben collegato alla strada principale da poche centinaia di metri di strada asfaltata. I punti di interesse e centri storici di grande fascino nelle vicinanze sono: Arezzo, Firenze, Cortona , Anghiari, san Sepolcro ed in genere tutta la valdichiana, Il Valdarno e il casentino.



Descrizione

La villa tutta realizzata in pietra locale dista pochi chilometri dal centro di Arezzo, si trova in una posizione particolarmente favorevole sia per la privacy sia per la vicinanza a tutti i servizi principali; costruita ex novo negli anni 80 è stata successivamente ammodernata nell’anno 2010. Il piano terra è formato da ingresso, salone con grande camino e zona pranzo, cucina, lavanderia e antilavanderia. Tramite una scala interna si accede al piano primo, dove siamo accolti da un ampio salotto-lettura con caminetto, loggia-veranda chiusa da vetri antisfondamento con meravigliosa vista panoramica su Arezzo, un disimpegno, tre camere matrimoniali, un bagno con doccia e un bagno con idromassaggio. All’esterno vi sono due graziosi portici, un forno a legna e contiguo un locale garage, una cantina ed una centrale termica, il tutto al piano seminterrato, sovrastante ciò si trova un terrazzo relax attrezzato con gazebo in ferro. Completa la proprietà il parco completamente recintato di circa 6000 mq. corredato di impianto di illuminazione, irrigazione centralizzata con pozzo artesiano e vasca raccolta acque piovane, vasca idromassaggio oltre ad un campo da tennis o calcetto in materiale sintetico completo di locale spogliatoio e docce di circa 30 mq. con illuminazione.



Stato e Rifiniture

L’immobile è stato ristrutturato negli anni 80 e completamente ammodernato nell’anno 2010. Esternamente si presenta con bellissime facciate in pietra e bordature in mattoni a vista ed infissi in legno. Internamente sono state scelte piastrelle in simil cotto e per i pavimenti e latero cementizio a vista per i solai. La graziosa terrazza in cui insiste il gazebo è pavimentata con listelli in legno.



Servizi ed Utenze

L’immobile è già servito da tutte le utenze principali come acqua, gas, luce e telefono.



Situazione Urbanistica e Catastale

La proprietà risulta regolarmente rappresentata al catasto fabbricati del comune di Arezzo.



Dati Proprietà e Vincoli

E’ in corso presso il Comune di Arezzo, una pratica per la sdemanializzazione di un vecchio tratto di strada vicinale che attraversa, oltre 30 anni orsono, un tratto del giardino.



Utilizzi e Potenzialità

Una bellissima abitazione ideale come residenza permanente ma anche come casa vacanze vista la peculiarità dell’ubicazione e la comodità di avere tutti i servizi vicini essendo a pochi passi dal paese.