Prosegue il fenomeno della deurbanizzazione. Rivoli, Avigliana, Chieri e Rosta le località più gettonate per comprare casa in provincia di Torino.

In fuga verso i laghi e la natura

Avigliana è un borgo magico, con un centro storico impreziosito da diverse palazzine medievali ristrutturate e alcuni negozi e trattorie tipiche.

Il comune di 12 mila abitanti a una ventina di chilometri a ovest da Torino – al quale è ben collegato da una comoda autostrada - sorge in un an teatro morenico tra il Monte Pirchiriano, e la collina di Rivoli, nella parte terminale della Val di Susa.

Ed è circondato dai Laghi Grande e Piccolo, che sono una grande attrazione naturalistica e motivo di fuga dalla città.

“Qui comprano in prevalenza le giovani coppie di 30-40 anni, soprattutto in zona Villaggetto,” spiega Francesco Trisorio della Conte Rosso, “che è ben servita e collegata, e ha una buona offerta di case bifamiliari di 100 metri quadri su due livelli, con giardino”.

Chieri, l’isola felice

Comune di 36 mila abitanti tra la parte orientale della collina di Torino e le ultime propaggini del Monferrato, Chieri dista meno di mezz’ora di treno da Porta Susa e Porta Nuova, ed è vicina a Pino Torinese, dove negli anni ‘70 e ‘80 sorgevano le prime ville prestigiose dei vip.

Non lontana nemmeno da Revigliasco, collina di Moncalieri, e da Pecetto Torinese, si trova dunque in posizione strategica. “È una cittadina ricca di servizi, e dalla composizione immobiliare multiforme”, spiega Franco Dall’Aglio, titolare della Immobiliare Centocase, agenzia ubicata a due passi dalla Piazza del Duomo.

Le tipologie disponibili più ricercate sono ville unifamiliari o a schiera immerse nel verde, dal taglio di 130-140 metri quadri circa, oppure piccole palazzine in centro, con giardino. In seguito alla crisi del 2008 i prezzi si sono ribassati del 30 per cento.

“Se prima oscillavano sui 3 mila euro al metro, oggi siamo a 2.250 euro al metro” precisa il mediatore.

Prima di salutarci, ci aiuta a far chiarezza sulla tenuta di valore delle ville in collina dagli elevati costi di gestione (s orano anche i 10 mila euro l’anno).

“Quelle d’epoca, del ‘700-‘800, continuano ad avere mercato e si sono ribassate solo del 20-30 per cento; le dimore degli anni ’60, ’70 e ’80 senza bellezza intrinseca, invece, non hanno quasi mercato”.

A Chieri, fra l’altro, è presente da tempo l’importante International School of Turin (con i vari livelli: dall’asilo al liceo). Insomma, un centro ricco di attrattive e servizi.

“Un valore importante delle nostre colline, per i torinesi in fuga dal traffico, è nel trovare qui un ambiente tranquillo e immerso nella natura, ma al contempo non distante dai servizi del capoluogo o della stessa Chieri”, sottolinea Emanuela Basiglio dell’agenzia Basiglio Case, “le ville e i casali presenti in Chieri e dintorni sono difatti le abitazioni ideali per le famiglie che desiderano far crescere i propri figli in un contesto più salubre di quello di una grande città. Spesso, poi, negli ultimi anni, notiamo che figli e genitori, divenuti ormai nonni, scelgono di abitare insieme, in porzioni di villa separate, ma dandosi così un reciproco sostegno”.

Rosta, vicina e ben costruita, è un comune a grande densità abitativa, “ma in questa zona a ovest del capoluogo non ci sono case popolari e la qualità della vita è alta”, precisa Pietro Teta, che con Alessandro Spanò è titolare di Caseitalia, agenzie ubicate a Rivoli, Rosta, Alpignano.

“L’edilizia residenziale è dunque di alto livello, perché si è mantenuto un indice di edificabilità basso, e si trovano belle ville nel verde”.

Teta si riferisce a Rivoli-Avigliana, in direzione laghi, la punta più bella della collina morenica, con un microclima molto gradevole tutto l’anno, sempre esposta al sole.

Rosta è, fra l’altro, ben collegata a Rivoli (circa 6-7 km di distanza) dalla vecchia strada militare.

Cosa comprare qui? Soluzioni mono e bifamiliari, anche nuove, o recenti. Come, ad esempio, una villa singola di 140 metri, in classe A, con 200 metri di giardino, più piano interrato, tavernetta, posto auto. Il costo? “Circa 330 mila euro più 500 euro l’anno di riscaldamento”, risponde Teta, che aggiunge: “A Rosta ci sono anche due parchi giochi per bimbi, la fermata dei treni a portata di mano (la Torino- Bardonecchia), e un mercato ortofrutticolo di alta qualità, con i prodotti della zona”.

Insomma, una comunità residenziale di meno di 5 mila abitanti, ideale per le famiglie.

A cura di ALESSANDRO LUONGO

© RIPRODUZIONE RISERVATA