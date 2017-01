Casa in montagna: occasioni nelle valli

Ora che l’inverno comincia a volgere verso la fine, è il momento migliore per investire in una casa in montagna.

Vediamo quali sono le aree più interessanti nel cuore delle Dolomiti e quali possibilità ci offrono.

La Val di Fassa

La Val di Fassa si sviluppa per una ventina di chilometri nel cuore delle Dolomiti ed è un concentrato di meraviglie naturali. Un tripudio di vette che da Moena a Canazei lascia senza fiato.

Roda di Vael, Catinaccio, Sassolungo, Sella, Marmolada e Monzoni, sono alcune delle cime più famose.

D’inverno è un paradiso dello sci, con oltre 210 km di piste, 4 snowboard park e 4 skitours, serviti da 83 impianti di risalita d’ultima generazione; tra cui “Funifor” Alba-Col dei Rossi (inaugurata a dicembre 2015) che collega Alba, e la sua skiarea Ciampac al Col dei Rossi nella skiarea Belvedere di Canazei, e allarga gli orizzonti sciistici del Sellaronda, il giro sci ai piedi più famoso dell’arco dolomitico.

Inoltre, gli amanti del benessere non possono essersi persi l’apertura a dicembre delle nuove QC Terme Dolomiti a Pozza di Fassa.

Tante novità e un mercato immobiliare in ripresa, dopo un calo dei prezzi del 20 per cento in un anno che ha reso oggi gli immobili più appetibili.

“C’è stato un incremento di interesse così elevato” conferma Carlo Vadagnini, della Vadagnini Immobiliare di Moena, “che se soltanto il dieci per cento dei visitatori o richiedenti informazioni degli ultimi tempi acquistasse nel 2017 sarebbe un anno fantastico per me”.

Dopo un periodo di stasi, le seconde case hanno ripreso il loro fascino, dunque: “Si vende solo se i prezzi si abbassano”, conferma Michele Saracino, dell’agenzia immobiliare Antermont di Canazei.

Sulla stessa linea Lucio Santini di Tecnocasa Fassacasa di Moena,“Gli immobili venduti sono quelli con i nuovi prezzi in linea con il mercato attuale; i clienti sono ora più entusiasti e decidono di acquistare in maggior numero rispetto agli anni precedenti”.

E vediamo questi prezzi, allora. Secondo Santini, le zone più richieste sono Canazei e Moena, poi Campitello, Pozza di Fassa e Vigo di Fassa. A suo parere i valori indicativi medi dell’usato andrebbero dai 2.000 a 3.500 euro al metro per l’usato, e da 3.500 a 4.500 per il nuovo.

Vadagnini esemplifica con veri esempi comparativi storici: “Quel che si comprava a Moena a 5-5.500 euro al metro fino al 2011, ora è sceso a 4.300-4.500 (per nuovo s’intende il costruito da 5-6 anni; l’usato da 15 anni); a Canazei i valori sono scesi invece dai 6.000-6.500 di allora ai 5.500 in media di oggi”.

Le tipologie più richieste sono i trilocali da 80 metri con doppi servizi in palazzine di massimo 10 appartamenti, ma non mancano i potenziali acquirenti di masi o ville (c’è sempre da fare i conti con la legge Gilmoz che vincola l’80 per cento delle nuove edificazioni ai residenti).

Da notare che Moena e Canazei hanno la doppia stagionalità, estiva e invernale (soprattutto Moena).

C’è una scelta meno cara ed emergente a entrambe? Risponde Vadagnini: “Si chiama Bellamonte e scon na nella vicina Val di Fiemme; qui si trova il nuovo anche a 3.500-4.000 euro al metro quadrato”.

La crisi non abita in Val Pusteria

Non conosce crisi la Val Pusteria, in particolare Brunico (Bolzano), che con il suo centro storico è uno dei luoghi più belli dell’Alto Adige.

Il capoluogo culturale, economico e amministrativo della valle è fra i borghi “più felici” d’Italia e tra le cittadine “più vivibili e organizzate” del nostro Paese.

La disoccupazione è quasi inesistente e la stagionalità turistica piena tutto l’anno. Si scia da novembre ai primi di maggio.

L’aumento delle richieste nell’anno scorso ha dato nascita a diversi nuovi progetti a Brunico e dintorni, spiegano all’agenzia immobiliare Niederkofler.

Così nel centro di Brunico nascerà il complesso residenziale “KapuzinerPark” che darà vita a circa quaranta nuovi appartamenti.

Anche i nuovissimi progetti a Sesto (Dolomiti Residence) e a Falzes prevedono una vasta offerta di appartamenti bi e trilocali, sia convenzionati (riservati a residenti), ma anche liberi da vincoli (per turisti).

Per poter usufruire del cosiddetto convenzionamento che caratterizza il mercato immobiliare in Alto Adige bisogna sapere che la Legge Provinciale 13/1997 (art.79) riserva una parte degli appartamenti a persone, aventi al momento del rilascio della concessione edilizia, la residenza anagrafica in un comune della Provincia e garantisce loro un prezzo “convenzionato”, cioè più basso del prezzo di mercato.

Alle persone non residenti sono riservati gli appartamenti liberi, da investimento.

“La seconda casa costa 4.000 euro al metro quadrato,” chiarisce Karlheinz Ausserhofer, della Immobilien Ausserhofer. Siamo lontani pertanto dai picchi di Cortina e Corvara. “Chi ha comprato là negli anni scorsi a prezzi elevati fa ora fatica a vendere alle stesse cifre,” commenta l’esperto, “mentre da noi i valori hanno tenuto e sono stabili; chi compra una casa vacanza ha anche infrastrutture e servizi a disposizione di tutta la cittadinanza: alberghi di alto livello, piscine con impianti di sauna e altro ancora”.

La tipologia gettonata spazia dai 40 ai 70 metri quadri, in appartamenti condominiali vicini al centro, Kasaclima A o B.

“Il nuovo è più richiesto, mentre l’usato – svalutatosi parecchio – ha maggiore gradimento fra i residenti. C’è, infine, chi sogna la villetta isolata, da 150 metri, a circa 600 mila euro, ma rara da trovare”.

Prezzi in salita anche a Dobbiaco, centro culturale dell’Alta Pusteria, “porta” che, attraverso l’incontaminata Val di Lando, collega al cuore delle Dolomiti.

“Scarsi gli immobili presenti sul mercato”, afferma Franco Mingrone della Prisma Immobilien, “perché la quota è ristretta dal vincolo che riserva il nuovo (dal 2017 sarà in vigore l’obbligo di costruire in Klimahaus A ) ai residenti, e per la decisione di alcuni comuni di non edificare più nuove seconde case in futuro”.

Il sogno “irrealizzabile” è il maso, ma la maggior parte della domanda si concentra sulla casa tradizionale (bi-trilocale) esposta al sole e con vista panoramica.

Prezzi medi fra i 3.500 e 5.000 euro. L’alternativa a Dobbiaco potrebbe essere Monguelfo, a quindici minuti, all’entrata della Val Casies nella bella Plan de Corones.

“Un piccolo borgo ben servito, dove si può comprare al 10-20% in meno”, precisa Mingrone.

Il più amato dai veneti e trevigiani è senza dubbio San Candido, e pure Sesto, a breve distanza dalla frontiera austriaca. A sud delle Dolomiti di Sesto e del Parco naturale delle Tre Cime di Lavaredo, San Candido è una località turistica invernale molto rinomata per le piste del comprensorio del Monte Baranci.

“Da noi i prezzi hanno retto bene e sono saliti di circa 500-600 euro in media al mq”, dichiara Nico Ponziano della Aurimmobil di San Candido, “e oscillano dai 5-6.000-6.500 euro al metro per le nuove costruzioni (Kasaclima A)”.

In questo momento questa agenzia non ha offerte perché attende i nuovi cantieri del 2017, quando metterà in vendita appartamenti da 50-80 metri, con tagli più grandi per i residenti.

Non manca la fascia del lusso, dei potenziali acquirenti di masi da 1,5-2 milioni di euro. La novità di rilievo è invece il ritorno dell’investimento a fini locativi, tanto che Aurimmobil ha costituito a maggio un’apposita società parallela, Aurturist, per mettere a reddito gli stessi immobili venduti alla clientela.

Investire in Val Gardena

Anche in Val Gardena è tornato di recente l’investimento nella seconda casa in affitto, soprattutto a Ortisei (nota ai più per le particolari opere in legno intagliato, caratteristiche dell’artigianato locale, per le escursioni sulle Dolomiti, gli impianti di risalita e gli edifici di interesse artistico), dove Anna Soldera della Crystall Immobiliare di Bolzano ha venduto recentemente in zone centrali piccole unità da 40-60 metri quadri a prezzi da 250 a 350 mila euro.

Si tratta di immobili da ristrutturare o che richiedono piccoli ritocchi. “La redditività diventa interessante,” afferma l’agente, “se si pensa che Ortisei è un paese che vive tutto l’anno, con alberghi che chiudono solo un mese”.

C’è anche chi ha aumentato le vendite del 30 per cento rispetto al 2015 accettando solo incarichi in esclusiva a prezzi di mercato.

“Inutile e controproducente trattare difatti un immobile a 1,3 milioni di euro se vale 900 mila euro e rimane fermo per due o tre anni”, confessa Insam Oskar dell’agenzia omonima di Selva Val Gardena. “I prezzi qui tengono, comunque, perché siamo nelle montagne più belle d’Italia. Le Dolomiti sono così vicine che sembra di poterle toccare”.

La Val Gardena non ha solo scritto la storia dello sci grazie ai suoi campioni degli sport invernali, ma è ogni anno immancabile punto di ritrovo per l’élite sciistica mondiale.

Grazie al collegamento con Dolomiti Superski – il più grande carosello sciistico al mondo – e la vicina Alpe di Siusi, è un eldorado per gli sport invernali.

Selva, posta a una maggior altitudine (1563), è la meta ideale per gli appassionati di sci. Punto di partenza ideale per il Sellaronda e per raggiungere le piste del consorzio Dolomiti Superski. Qui le valutazioni delle seconde case oscillano dai 500 mila euro al milione per spazi da 80 a 120 metri quadrati, anche “perché siamo sulle piste”, aggiunge Oskar, che ha in portafoglio proposte di nuovo sia a Selva sia a Ortizei.

Rispettivamente 20 appartamenti da 1, 2 o 3 stanze da letto (Kasaclima B) in una palazzina di 20 appartamenti sulle piste da sci; e diversi immobili ristrutturati o nuovi in centro a Ortisei.

Da tenere d’occhio, infine, il nuovo cantiere trattato dall’agenzia trentina Dolomiti in pieno centro a Selva, con 8 appartamenti pronti a primavera 2017, in stile locale, a 9 mila euro al metro. Appena partite le vendite.

A cura di Alessandro Luongo

© RIPRODUZIONE RISERVATA