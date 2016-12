Immobiliare Castelvetro 2 S.r.l.

Chi è in cerca di una agenzia immobiliare a Castelvetro di Modena può contare con sicurezza su Immobiliare Castelvetro, che – forte della professionalità del suo staff – offre una grande varietà di soluzioni e di servizi in grado di soddisfare ogni esigenza della clientela.

L’agenzia immobiliare di Castelvetro di Modena assicura, per esempio, l’opportunità di ottenere valutazioni di immobili residenziali per la vendita o per l’affitto, valutazioni di terreni edificabili e di terreni agricoli e qualsiasi altro genere di consulenza immobiliare, incluse le valutazioni per la vendita o l’affitto di capannoni; viene garantita, inoltre, la registrazione dei contratti, con la stipula di tutti gli accordi, anche quelli che non sono intermediati dallo studio dell’agenzia.

Grazie a Immobiliare Castelvetro, poi, si ha la possibilità di avere accesso a verifiche catastali, verifiche ipotecarie, consulenze per i mutui, consulenze per i finanziamenti, consulenze con i creditori e transazioni per finanziamenti in sofferenza, oltre che verifiche di abusi eventualmente commessi negli edifici, con la consultazione degli atti comunali.

Non solo: attraverso la collaborazione con professionisti di provata esperienza, l’agenzia immobiliare di Castelvetro Modena esegue consulenze legali, certificazioni energetiche, sanatorie, frazionamenti di terreni e preventivi per nuove costruzioni o per ristrutturazioni.

Naturalmente, il fiore all’occhiello di Immobiliare Castelvetro è rappresentato dalle offerte di immobili in vendita o in locazione: case residenziali, villette a schiera, appartamenti in condominio, rustici, casali, poderi, cascine, terreni agricoli e terreni edificabili, con annunci a disposizione di tutti gli interessati per investimenti economici che sono destinati a rivelarsi particolarmente redditizi nel corso degli anni. Chiunque volesse consultarli può farlo semplicemente attraverso il sito dell’agenzia, all’interno del quale sono presenti offerte dettagliate con tanto di foto e immagini, ma anche descrizioni degli edifici e, naturalmente, l’indicazione del prezzo.