Francesco Papurello Luxury Real Estate

FRANCESCO PAPURELLO REAL ESTATE, nasce nel 1987 e inizia la sua attività a Milano seguendo la cessione di aziende, la vendita di interi stabili sia ad uso commerciale che residenziale. Nel 1991 viene aperto l’ufficio di Stresa, dedicato al mercato degli immobili di prestigio sul Lago Maggiore, nelle maggiori località italiane e della Costa Azzurra.

Con il passare degli anni sono state create importanti collaborazioni a livello nazionale ed internazionale in particolare in Europa, Russia, Stati Uniti ed ultimamente anche in Asia. Il nostro staff è apprezzato dalla clientela per la serietà e professionalità, e per la capacità di intrattenere trattative internazionali.

Grande attenzione è da sempre dedicata alla cura del cliente, intesa come soddisfazione delle esigenze specifiche, grazie ad azioni marketing studiate “su misura”, per ottimizzare il processo di vendita, seguendo le tendenze del mercato e dei mezzi di vendita.

La scelta attenta degli immobili, loro valutazione e la trasparenza nella gestione delle trattative hanno accreditato FRANCESCO PAPURELLO REAL ESTATE sul mercato distinguendola per affidabilità e serietà professionali.

FRANCESCO PAPURELLO REAL ESTATE fa parte dei più importanti network internazionali quali Luxury Portfolio, The Leading Real Estate Companies of the World, Mayfair International Realty, per i quali può vantare l’esclusiva sul Lago Maggiore e sul Lago d’Orta. In Italia è tra soci fondatori di Italian Network Realty e associato a FIMAA, la Federazione degli Agenti Immobiliari.



DATI AGENZIA Corso Italia 52, 28838 Stresa (VB) http://www.stresa.biz/ Email: info@stresa.biz Tel. 0039 0323 32737 Fax 0039 0323 933813 Skype: fp32737



