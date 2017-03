Acquistare un casale in Umbria: la nuova vita

Acquistare un antico casale in Umbria per due olandesi, è stato l’inizio di un’impresa unica, un piccolo sogno che si è avverato trasformandosi in un’attività prestigiosa. I fortunati proprietari sono Rob Landeweerd e Jeroen Macco, il primo con esperienze nel settore alberghiero e il secondo in quello bancario. Hanno comperato il casale nel 2007, facendone la loro dimora. Hanno scelto un antico casale in Umbria con un ettaro di terreno e una vista panoramica su Piegaro e, in lontananza, su Città della Pieve.

Parte una nuova attività

Qualche tempo dopo, I due olandesi ristrutturano una vecchia porcilaia e decidono di ripetere l’esperienza con altri immobili, soprattutto a favore di stranieri che amano l’Umbria e desiderano acquistare un pezzo del Bel Paese. In 10 anni ne hanno costruiti una trentina e oggi ne gestiscono per l’affitto una cinquantina. A loro si è unito un italiano, il designer Domenico Casamassima, laureato in Scienze e tecnologie alimentari con la passione da sempre per il design. Insieme ad altri collaboratori rappresentano l’anima di Special Umbria, una società giovane, dinamica e poliedrica che mira a replicare questa esperienza anche in altre regioni italiane, per esempio in Puglia e Sicilia.

Acquistare un antico casale in Umbria è stato solo l’inizio

Spiega Rob Landeweerd a Ville&Casali: “L’obiettivo di Special Umbria è di ristrutturare e riportare a nuova vita case antiche insieme ad architetti e maestranze locali, valorizzarle e renderle abitabili e dotate di tutti i comfort moderni, arredarle in stile contemporaneo, country chic, industrial, etc.” E poi aggiunge: “Una casa può essere arredata con gusto anche con mobili Ikea”. Le case arredate da Special Umbria sono fresche e contemporanee, ma a volte, per i clienti più sofisticati, sono anche residenze lussuose e ricercate. “In questo modo”, assicura Jeroen Macco, “possiamo costruire case con giardino e piscina da 600 mila euro come immobili da 4 milioni di euro”. I giovani olandesi hanno capito che attraverso un arredamento country contemporaneo e belle foto, realizzate per loro da un fotografo danese, che pure ha casa in Umbria, è più facile attirare i futuri clienti. Le foto hanno solo lo scopo di valorizzare l’immobile e presentarlo al pubblico nella loro veste migliore, senza mitigare la realtà. Anche i prezzi degli affitti sono pensati per tutte le tasche: da 1500 a 8000 euro per settimana in alta stagione.

