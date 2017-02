Villa moderna: giochi di design ed alte prestazioni

Ecco un progetto affascinante, dove una villa moderna dalle linee contemporanee è stata progettata con particolare attenzione ai dettagli. Si tratta di un progetto notevole, che parte proprio dalla composizione architettonica. Questa villa moderna a Castiglione Torinese unisce una sapiente commistione di elementi di design raffinato a un’attenta progettazione. Il risultato è una casa di grande charme, comoda e moderna, dove le prestazioni energetiche raggiungono livelli altissimi.

Giochi di stile per la villa moderna

Il fatto che i proprietari amassero le architetture di Le Corbousier e il periodo cubista di Braque e Picasso hanno facilitato il compito di ideare una dimora di carattere. In questa villa moderna l’architetto Massimo Carosso ha potuto giocare con cubi, chiaroscuri ed effetti geometrici, amplificati dai riflessi dell’acqua della piscina. L’essenzialità delle linee veicola un’idea di ferma eleganza, una caratteristica notevole e fondante per una villa moderna: gli ambienti sono spaziosi, illuminati, ariosi e costituiscono il contesto ideale per impostare una vita di famiglia all’insegna del comfort.

Altissime prestazioni e design

Fin dal principio, l’obiettivo è stato realizzare un edificio che rappresentasse il connubio tra alte prestazioni e creatività architettonica. L’architetto ha utilizzato forme ardite e lontane dalla visione tradizionale dell’architettura, caratteristica del luogo in cui è inserito. La villetta è stata la prima del Comune ad avere una copertura piana: fino a qualche mese prima della sua costruzione, il regolamento edilizio locale ammetteva solo tetti a due falde. La conformazione del lotto ha permesso di orientare la casa secondo l’asse nord-sud e di sfruttare, grazie alle ampie vetrate, gli apporti solari gratuiti nella stagione invernale. Hanno completato il progetto una serie di accorgimenti per elevare le prestazioni energetiche ad altissimi livelli.