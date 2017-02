Villa immersa nel verde: raffinato rigore

Un nido accogliente, questa villa immersa nel verde, nel quale recuperare la propria intimità e compensare lo stress lavorativo con l’immersione nella natura, ma anche una dimora creata nel totale rispetto per l’ambiente.

La splendida villa e che ha preso forma nel territorio di San Marino, su progetto dello studio riminese ArchiNow!, vuole essere tutto questo. Pensata per una coppia di operatori di banca dall’intensa attività professionale, la casa ha uno sviluppo planimetrico a ‘L’. Questa struttura permette di integrare e valorizzare due elementi naturalistici: lo splendido paesaggio della Valmarecchia (Rimini), da un lato, e una quercia secolare, presente nel lotto di progetto, dall’altro.

Inoltre la conformazione a ‘L’ crea uno spazio a corte protetto in prossimità dei confini, così da celare gli ambienti interni.

Questi, però, non sono “murati”, ma a loro volta si aprono con spaziose vetrate sul patio centrale, lasciato ampiamente verde. L’adiacente prato è attraversato da una pedana a pettine, in pietra, che scende verso una piscina ricca di giochi d’acqua, luogo ideale per il relax.

La leggerezza strutturale di una villa immersa nel verde

Il piano nobile, tanto leggero da dare l’impressione di essere sospeso, si posa su un basamento solido e massiccio, totalmente rivestito in pietra a spacco di cava. Gli spazi propongono un continuo dialogo con l’esterno e presentano un notevole rigore formale.

Molte delle alternanze di materiali e finiture sono giocate su sottili contrasti: la luce e l’ombra, il pieno e il vuoto, il ruvido e l’opaco. Ad esempio, l’ottone è brunito mentre pavimenti e soffitti presentano un particolare effetto opaco, nella zona benessere il teak è a taglio sega, dunque materico, e la pietra naturale è lavica e a poro aperto.

Camminare sulla natura, viverne il fascino

La pavimentazione e i rivestimenti meritano uno sguardo attento, date la peculiarità della realizzazione e la scelta di materiali naturali.

Quelli della zona giorno e delle camere sono realizzati in rovere, in diverse larghezze e lunghezze. Il parquet è utilizzato anche a soffitto, in un’accogliente e originale interpretazione del living.

Questa soluzione garantisce un ottimo isolamento termico, ma, nel contempo, offre un rivestimento più raffinato ed elegante rispetto alle tradizionali travi di legno. Da notare, inoltre, che i pavimenti in legno sono stati realizzati con risorse rinnovabili: essenze legnose provenienti da foreste di coltivazione o da aree gestite in maniera responsabile, certificate Pefc e Fsc.

Nelle finiture sono state usate solamente vernici ad acqua e oli naturali a bassissima emissione di sostanze organiche volatili, per una lavorazione eseguita ancora a mano, in Italia, da maestri artigiani.

