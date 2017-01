Una villa da 250 milioni: un sogno di lusso

La notizia è online da circa una settimana, sebbene siti italiani come Repubblica ne abbiano parlato solamente oggi mostrando il video degli interni: è in vendita, negli Stati Uniti, una villa da 250 milioni di dollari, una roccaforte di lusso, una vera cittadella di materiali esclusivi e soluzioni ricercate.

Quattro anni di lavori, lusso sfrenato

Ci sono volute più di quattro anni e oltre 250 tra addetti, manovali, specialisti di vario tipo per realizzare questa villa, che gode di una vista panoramica di ben 270 gradi, sulle montagne, l’Oceano Pacifico e lo skyline di Los Angeles. La villa si trova al 924 Bel Air Road (Los Angeles, California).

Una villa da 250 milioni in California

Classificata come la casa più costosa d’America, questa villa da 250 milioni di dollari si estende su una superficie complessiva di oltre 2400 metri quadri e potrebbe raggiungere un prezzo di vendita di mezzo miliardo di dollari. L’eventuale nuovo proprietario possiederà una villa capace di ospitare moltissimi ospiti, con due grandi suite all’interno, dieci suite di lusso per ospiti vip, 21 bagni di gran pregio, ma anche tre cucine professionali, cinque bar, una cantina spettacolare, un muro di caramelle, una piscina a sfioro di 25 metri, una sala per home-cinema con 40 posti a sedere e… una pista da bowling a quattro corsie!

Nel pacchetto, anche sette persone!

Non è tutto. Assieme alla villa viene venduto un parco auto – compreso nel pacchetto – da più di 30 milioni di dollari. Per gestire tutto questo, nella transazione è inserito il contratto di sette persone a tempo pieno, ma anche un centinaio di opere e installazioni artistiche, un’intera spa, un centro wellness e un eliporto.

Possiamo ammirare l’interno della villa nel video pubblicato da Repubblica.it



Che ne pensi?

Qual è la cifra che saresti disposta a spendere per un sogno? Parlacene qui di seguito, con un commento, oppure faccelo sapere sulla nostra pagina Facebook.