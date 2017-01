Rustico in pietra in Valpolicella

Un rustico in pietra al centro della Valpolicella, a San Pietro in Cariano, in una delle zone più frequentate da turisti ed investitori italiani ed esteri, a soli 12 chilometri dal centro di Verona e dal suo aeroporto internazionale.

La Valpolicella è la patria della produzione del vino Amarone, conosciuto in tutto il mondo. Ed è qui, in questo magico scenario country, che l’agenzia Capital – Servizi Immobiliari offriva una splendida proprietà, con una superficie interna di circa 630 mq ed è circondata da un giardino piantumato di circa 1.600 mq; sulla rimanente superficie c’è un uliveto autoctono di un centinaio di piante, con produzione sufficiente al fabbisogno della famiglia, del prezioso olio d’oliva docg.

La ristrutturazione dell’antico rustico in pietra

La casa, il cui nucleo originario risale al 1600, insiste su un’area di proprietà di 9000 mq. Il complesso immobiliare ha subìto in tempi recenti un accurato ed integrale lavoro di ristrutturazione che ha portato alla realizzazione di un’abitazione su tre livelli, costituita dall’unione di due strutture.

L’abitazione è caratterizzata da un ingresso a doppia altezza su cui si affacciano un luminoso soggiorno, il pranzo e la cucina abitabile.

Il piano terra è costituito da una taverna di notevoli dimensioni con un imponente camino, un ambiente multifunzionale, provvisto di finestre, cantina, bagno, lavanderia e centrale termica. C’è anche un’autorimessa, di 60 mq, collegata da un portico all’abitazione.

La proprietà è caratterizzata da un ingresso a doppia altezza su cui si affacciano un soggiorno molto luminoso, la sala da pranzo ed un’ampia cucina abitabile, altrettanto luminosa.

Lo stesso piano comprende la camera da letto padronale, con cabina guardaroba, un bagno privato ed uno di servizio. In ne, su due ali contrapposte, al secondo piano, si articolano due zone abitative, ognuna delle quali con due camere matrimoniali con altrettanti bagni.

Particolarmente ricca è la dotazione tecnologica della casa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA