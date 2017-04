Piccolo borgo da sogno: Venzone, il migliore d’Italia

L’Italia è un vero scrigno di tesori, dove i gioielli sono i suoi tanti e meravigliosi centri abitati storici, uno di questi, un piccolo borgo, ha recentemente vinto il premio Il borgo dei borghi 2017, si tratta di Venzone, in Friuli.

Un esempio da seguire

Un piccolo borgo italiano è un luogo d’incanto e, per fortuna, nel nostro Paese ne abbiamo moltissimi. Nella splendida ma martoriata Umbria, in Toscana, in Friuli, in Valle d’Aosta, ovunque, insomma. Basta nominare una regione e sicuramente c’è un piccolo borgo che merita una visita, un weekend, un soggiorno. Ognuno di essi ha particolari caratteristiche, tradizioni, sapori storici e tesori dell’antichità. Da quattro anni il programma di Rai 3 Kilimangiaro individua il piccolo borgo più bello d’Italia, selezionandolo tra venti località, una per ciascuna regione d’Italia.

Venzone, piccolo borgo d’incanto

Il vincitore di quest’anno è Venzone, un piccolo borgo in provincia di Udine, con la particolarità di essere stato ricostruito ottimamente dopo il terremoto del ’76, è quindi un esempio molto interessante a cui tendere e guardare, soprattutto da parte delle amministrazioni colpite del terremoto. Venzone incarna le meraviglie tipiche del Friuli, ed è una vera gemma incastonata in un paesaggio unico e speciale.

