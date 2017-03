Mattoni a vista per un appartamento di città

C’è un appartamento metropolitano, moderno, essenziale e innovativo, nel cuore di Rotterdam, con splendidi mattoni a vista sulle facciate esterne e un approccio tanto essenziale quanto elegante. Ha grandi finestre “nascoste” e muri neri ed è stato progettato da una coppia di architetti che ne hanno fatto la propria casa. Per creare questa abitazione dall’aspetto innovativo, hanno dovuto applicare interessanti soluzioni e coniugarle con un approccio artistico raffinato e ben preciso. Il risultato è una casa artistica, moderna, insolita, perfetta per una città come Rotterdam.

Una casa lunga e stretta

Strutturato su tre piani, molto stretto, con solo 3,4 metri di larghezza media per circa 20 di profondità, questa casa si trova in uno dei quartieri più vecchi del grande porto olandese.

Lunga e stretta, la casa costituiva una sfida notevole per i due architetti. La sfida è stata vinta grazie a lastre di cemento rinforzato che corrono all’interno della casa, in modo da sopportare il peso della struttura e scaricarlo sulle fondamenta. Questo ha permesso agli architetti Nina Aalbers e Ferry In’t Veld di creare uno spazio arioso e luminoso, con grandi aperture nelle facciate di mattoni.

Mattoni a vista e look moderno

La facciata di mattoni a vista di questo appartamento sono progettate per fondersi in modo complementare con lo stile architettonico del quartiere. All’interno, invece, la parola d’ordine è comfort moderno. La casa ospita una cucina e una dispensa, un’area living, una libreria, una sala da pranzo, una stanza da bagno e un ampio guardaroba per le sue camere da letto. I diversi spazi abitativi si trovano però su differenti livelli e vengono usati in modo differente nei vari momenti della giornata.

Per l’arredamento sono stati usati materiali semplici e naturali e il look complessivo un po’ rustico sposa perfettamente l’idea di un vivere moderno, contemporaneo e metropolitano, tipico di una città come Rotterdam.

© foto di Ossipvan Duivenbode