La casa di David Bowie a New York è in vendita

La casa di David Bowie a Manhattan, dove ha vissuto con la moglie Iman, è in vendita, un’occasione unica per chi voglia non solo abitare in una delle zone più esclusive al mondo, ma addirittura percorrere gli stessi ambienti in cui si è mosso uno dei cantanti più famosi.

Sei milioni e mezzo per la casa di David Bowie

La casa di David Bowie si trova nel condominio di Essex House, a Central Park South, Manhattan, New York, in quella chiamata in modo non ufficiale Billionaires Row, ossia la via dei miliardari. Occupata da Bowie e consorte dal 1991 al 2002, la casa ha un valore di mercato di sei milioni e mezzo di dollari (6.495.000 dollari, per l’esattezza). Nel pacchetto è compreso anche il servizio di pulizie per tenere in ordine la casa.

Per acquistare la dimora bisogna trattare con l’agenzia Corcoran Real Estate.

Un vero appartamento da sogno

Si tratta di un appartamento con una vista mozzafiato su Central Park, composto da tre camere da letto, soggiorno, cucina con piano in granito, due stanze da bagno con piani di marmo, tre camere da letto. All’interno dell’appartamento è ancora presente il pianoforte Yamaha a cui spesso si è seduto il cantante.

Tocchi esclusivi e personalizzazioni

La casa di Bowie e Imam presenta ancora alcuni tocchi e modifiche volute dalla coppia. Per esempio, un camerino-guardaroba per moglie di Bowie, rivestito di pannelli in legno, alcuni scaffali nascosti nel soggiorno oppure una panic room, ricavata convertendo uno dei bagni, in modo da offrire un rifugio sicuro alla coppia nel caso in cui nell’appartamento fosse entrato qualche malintenzionato.

© immagini tratte dal sito di Corcoran Real Estate