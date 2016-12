Casa rustica tra i ricordi d’infanzia

Non c’era luogo migliore per realizzare questa casa rustica, legno resistente e caldo all’esterno; pietra e colori soft all’interno.

Fra campi di nocciolo e nella natura incantata che costeggia il fiume Vistola, Hania, la proprietaria di casa, ha passato per anni le sue vacanze d’infanzia.

Qui, assaporava i primi lamponi della stagione, imparava a fare crostate e succhi di frutta, si divertiva a prendere le uova fresche e a guardare come veniva fatto il burro. Ricordi semplici che riaffiorano ad ogni sguardo posato su questi paesaggi.

È stata la voce dell’anima a suggerire ad Hania di realizzare una residenza qui, in prossimità di Kazimierz Dolny nel voidovato di Lublino.

“Non sono solo i piacevoli ricordi di infanzia ad avermi condotto nuovamente fra questi boschi, ma è l’energia stessa che questo luogo emana ad essere un vero e proprio balsamo per l’anima“, confida Hania. Janusz, il marito giramondo e cosmopolita, condivide questo pensiero: “dopo tanti viaggi, dal Sud Africa alla Nuova Zelanda, dalla Tunisia agli Stati Uniti, è bello trovare un posto dove abbandonarsi completamente ed essere sereni“.

Progettata dal fratello di Hania, architetto, per accogliere amici e bambini, l’abitazione è stata curata in ogni dettaglio dai padroni di casa.

Numerose finestre e portefinestre consentono un affaccio sulla natura incontaminata e rigogliosa e permettono di godere di una meravigliosa esposizione.

Come a voler rafforzare l’idea di accoglienza e la predisposizione dei proprietari alla convivialità, non c’è un ingresso, ma si accede direttamente nell’ampia zona giorno.

Suddivisa in un’area per la conversazione, arredata con divani in lino d’impronta shabby, e in un’area per il consumo dei pasti, la luminosa zona giorno è collegata in soluzione di continuità anche con la cucina rustica e chic.

Tramite una lineare scala in legno che rispecchia il carattere vacanziero della casa e che risente di influssi di gusto nordico, si raggiungono le camere da letto che si trovano al piano superiore.

Casa rustica decorata con amore

“La parte più entusiasmante nella realizzazione di questa abitazione è stata quella inerente all’arredo e alla decorazione degli interni, della quale mi sono occupata io”, ammette Hania.

La proprietaria ha mescolato vari stili d’arredo con l’informalità tipica di alcune case del Nord.

“I numerosi viaggi che abbiamo intrapreso sono stati una ricca fonte d’ispirazione per l’arredamento di questa casa e da ogni viaggio abbiamo riportato qualcosa, come il lampadario in vimini e la stufa antica che funge da tavolino nel salotto”, racconta Hania.

Nel living, cuscini di ispirazione francese, oggetti di recupero, linee contemporanee convivono con elementi di matrice rustica, galli, galline e civette, che rivelano un tratto ironico dei padroni di casa.

Davanti al camino è stato collocato il tavolo da pranzo in legno contornato da sedie provenzali.

La cucina è disegnata sul modello di quelle in stile Shaker ed è provvista anche di una comoda isola centrale utilizzata occasionalmente per la pausa caffè o per una colazione frugale.

Le camere da letto sono arredate sotto il segno della semplicità e della praticità e godono tutte di una vista mozzafiato sui prati, frutteti e boschi che circondano la dimora.

Uno dei bagni è il grande motivo d’orgoglio di Hania poiché la doccia è lastricata con ciottoli per quotidiane sedute di riflessologia plantare.

A cura di ANTONELLA PADULAROSA

Foto di ANETA TRYCZYNSKA / ALICJA TRUSIEWICZ / PHOTOFOYER