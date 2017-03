Casa nei boschi: natura e arredi su misura

C’è una splendida casa nei boschi della Sardegna, che sorge su una piattaforma sopraelevata di cemento, in modo da ridurre il suo impatto estetico nei confronti del paesaggio e della natura incontaminata che la accoglie.

Immersa nella natura

Progettata dallo studio Officina29 Architetti, questa piccola casa nei boschi costituisce una dependance, una vera e propria aggiunta, per una dimora nel Sassarese. La costruzione può essere goduta come insolita area living in mezzo la natura, o sala giochi, o ancora come alloggio per gli ospiti. La vegetazione si organizza in forme definite e geometriche, che richiamano il gioco di piani della passerella in legno e la conformazione del nuovo fabbricato. Il sottobosco esistente viene preservato e arricchito tramite combinazioni botaniche interessanti e complesse, di facile manutenzione e adatte a un ambiente ombroso.

In fase di progettazione, gli architetti hanno deciso di sopraelevare la struttura, in modo da permettere alle piante sottostanti di continuare a crescere. La presenza di un pendio e di alte querce tutto intorno, fanno sì che la casa si “fonda” idealmente nel contesto. Si raggiunge la casa attraverso un percorso zigzagante e in salita nel bosco: nessun albero è stato tagliato per la costruzione di questa casa.

Piccola e accogliente casa nei boschi

I muri sono bianchi, con grandi vetrate dal taglio contemporaneo che riflettono meravigliosamente il contesto circostante. per lasciar entrare la luce e uscire lo sguardo: è il bosco a costituire un’ulteriore parete verde, naturale.

Sebbene le dimensioni siano contenute, con un’altezza contenuta, quasi per valorizzare, per contrasto, l’imponenza degli alberi circostanti,.in questa casa nei boschi sono presenti locali ben arredati, con elementi progettati su misura, e accoglienti, con una stanza da bagno e corridoi. C’è un’area living e lo spazio per una piccola camera da letto, oltre a una piccola dispensa e un cucinino.

Assolutamente incantevole.

© Immagini dal sito di Officina29 Architetti