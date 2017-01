Tre critici enologi, Armando Castagno, Giampaolo Gravina e Fabio Rizzari sono andati in giro per l’Italia alla ricerca di cantine, di dimensioni medio-piccole, che producono bottiglie di ottima qualità ma che ancora devono affermarsi.

In Italia abbiamo dei vini eccezionali, spesso costosissimi, solo in pochi sanno però riconoscere prodotti altrettanto validi, magari meno costosi perché poco noti.

Vini da scoprire, tanti in Italia

Gli autori hanno voluto mettere in luce vini e giovani produttori non ancora famosi, o comunque non apprezzati come meriterebbero, scrivendo un libro adatto a tutti, anche a chi il vino non lo beve. Scritto con un linguaggio semplice, racconta storie piacevoli.

Storie di vignaioli appassionati e di 120 vini che saranno molto apprezzati domani.

Per i lettori più meticolosi potrà rivelarsi anche un’ottima guida per fare buoni acquisti a buon mercato.

Per leggerne un estratto, seguite il link.

Il Libro