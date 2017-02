Beba Marsano, giornalista e stimata critica d’arte, ha girato l’Italia alla scoperta di luoghi e opere d’arte d’eccezione per poi descriverli nel libro Vale un viaggio.

Centouno luoghi, scelti dall’autrice, per approfondire la conoscenza del Belpaese e dare un nuovo

stimolo ai viaggiatori per non rimanere ancorati ai capolavori già noti.

Il volume è suddiviso in venti capitoli, tanti quante le regioni del nostro Paese. In ognuno sono elencati posti da visitare attraverso un percorso d’arte, senza dimenticare suggerimenti utili per alberghi e ristoranti.

Un libro ricco d’immagini suggestive e persuasive, da leggere per scoprire ogni dettaglio dei piccoli e grandi capolavori d’Italia: siti archeologici, preziosi musei d’arte e d’arti minori, affreschi, piazze, scorci, collezioni private.

L’autrice invita il visitatore a una sosta meno affrettata e più profonda.

Vale un viaggio, la parola all’editore

“L’Italia va riscoperta o per meglio dire va saputa comunicare con cognizione, sapienza e con paziente impegno. Prerogative che richiedono tempo, conoscenza e qualità.



Su questa traccia ideale è nato il progetto di collana Vale un Viaggio , opera fresca, rapida nel suo scorrere ma altrettanto utile e seriamente interpretata da Beba Marsano, giornalista e stimata critica d’arte, che per oltre un anno ha girato il Bel Paese andando a selezionare 101 luoghi d’arte e di cultura, fuori dalle rotte del turismo massificato.

Lavoro impegnativo, a tratti improbo, che l’autrice ha condotto con intelligenza e taglio originale. Il risultato va prima sfogliato, come in un caleidoscopio d’immagini ricche di suggestiva e persuasiva bellezza e poi letto in ogni dettaglio per scoprire così i grandi e piccoli capolavori che ci arrivano da ogni regione d’Italia: siti archeologici, preziosi musei d’arte e d’arti minori, cicli di affreschi, soprattutto riferiti alla pittura primitiva, basiliche romaniche, collezioni private, a volte di sorprendente originalità, piazze e scorci intesi come paradigmi di uno specifico periodo architettonico, infine anche angoli e prospettive naturalistiche, come testimonianze dell’arte della Creazione.

A conclusione del racconto di ogni tema l’autrice, secondo la felice idea d’invitare il visitatore a una sosta meno affrettata, suggerisce un albergo e un ristorante siti nell’immediato contorno territoriale.”

Il Libro