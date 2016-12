Italian Liberty edizione 2016

La terza edizione, la seconda pubblicata dalla casa editrice CartaCanta Editore, del Volume riassuntivo e celebrativo del grande concorso fotografico Italian Liberty prende luce sin dalla copertina con la splendida immagine di Sergio Ramari.

La riscoperta prima e la nuova consacrazione poi del Liberty in Italia, in questi ultimi anni, porta anche il nome di Andrea Speziali.

All’interno oltre 500 foto provenienti da 821 partecipanti su 1028 iscritti selezionate tra le circa 30.000 immagini che sono giunte alla segreteria del premio.

Il successo della premiazione del 13 dicembre all’Hotel Corallo di Riccione e la sempre maggiore partecipazione di fotografi e appassionati di tutta la Penisola sanciscono la riuscita di quello che è oramai diventato un censimento vero e proprio del Liberty Italiano.

20 vincitori tra foto e video selezionati da una prestigiosa giuria presieduta da Vittorio Sgarbi con Cecilia Casadei, Vera Agosti, Manuela Valentini, Paolo Manazza.

Oltre alle straordinarie immagini il volume è arricchito con dodici saggi sulle principali realtà di questo movimento artistico.

Andrea Speziali, esperto italiano di arte Liberty, unisce il concorso al volume cogliendo le opere più affascinanti e conosciute insieme ai palazzi, alle sculture e agli affreschi meno noti ma non meno attraenti.

Seguendo il link potete leggere un estratto dal libro.

L’autore di Italian Liberty

Andrea Speziali, classe 1988, è uno tra i più valenti esperti italiani di arte Liberty (Art Nouveau).

Dopo il dottorato all’Accademia di Belle Arti di Urbino si è distinto in esposizioni come l’Affordable Art Fair di Amsterdam (2010), la collettiva della galleria Wikiarte di Bologna, la 14° Fiera Internazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Pechino e la 54° Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia (Padiglione ‘‘Italia’’ – a cura di Vittorio Sgarbi).

Ha pubblicato otto libri, tra le prime Una Stagione del Liberty a Riccione (Maggioli Editore, 2010) incentrata sull’architetto bolognese Mario Mirko Vucetich.

Nel 2011 ha ideato il progetto Romagna Liberty lanciato con mostre e una preziosa monografia.

Nel 2014, l’anno del Liberty, Speziali ha dato vita al portale web «Italia Liberty» per censire le architetture Liberty e ha curato le tre edizioni del grande Concorso Fotografico e Video ITALIAN LIBERTY.

Questo è il terzo catalogo contenente una straordinaria carrellata di immagini realizzate da migliaia di fotografi e il compimento del percorso di un grande cultore della corrente artistica che agli inizi del ’900 si conosceva come Art Nouveau in Francia, Jugendstil in area tedesca e mitteleuropea e Modern Style nei paesi anglosassoni.

Il Libro