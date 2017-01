Il Mangiarozzo 2017

Il Mangiarozzo è una guida utilissima e molto apprezzata giunta alla tredicesima edizione, per trovare il posto ideale dove mangiare bene.

La chiave vincente, trovata dal giornalista e scrittore Carlo Cambi, è quella di raccontare il nostro Paese attraverso i luoghi della ruralità e della provincia, aggiungendo delle riflessioni sul valore culturale dell’enogastronomia rendendo questo volume una narrazione più che un elenco.

Mille e più osterie e trattorie d’Italia, da nord a sud, recensite per mettere in risalto le osterie a conduzione familiare, l’utilizzo di materie prime a chilometro zero.

Ogni storia ha il suo ingrediente segreto e il suo piatto forte, attraverso queste pagine è possibile vivere un’esperienza unica all’insegna del piacere.

L’autore de Il Mangiarozzo

Carlo Cambi ha esordito nel giornalismo giovanissimo.

È una delle prime firme del quotidiano «Libero» e del «Qn». Ha scritto per il «Tirreno», «la Repubblica», «Panorama», «Epoca», «L’espresso», «Affari & Finanza», «Il Venerdì di Repubblica».

Ha fondato e diretto «I Viaggi di Repubblica».

È stato insignito di importanti premi tra i quali il Premio Internazionale Ais-Oscar del Vino nel 2009, quale migliore giornalista e scrittore del vino.

Con la Newton Compton ha pubblicato Le ricette d’oro delle migliori osterie e trattorie italiane del Mangiarozzo e Le 365 migliori ricette della cucina italiana.

È stato uno dei volti della popolare trasmissione di Rai 1 La Prova del Cuoco.

Il Libro