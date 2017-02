Guida alle più belle Case di Artisti in Italia

Consuelo Valenzuela, amante dell’arte e dei viaggi, racconta e descrive in modo approfondito e accattivante oltre cinquanta case di artisti italiani, o vissuti in Italia nel libro Guida alle più belle Case di Artisti in Italia.

Sono le case-museo sparse sul territorio italiano, descritte in un volume originale, insieme a moltissime fotografie e aneddoti sorprendenti, in gran parte sconosciuti.

La volontà dell’autrice è proprio quella di accompagnare il visitatore, stanza dopo stanza, per illustrare un patrimonio culturale che merita di essere riconosciuto.

Per chi ama l’arte in tutte le sue forme, ma anche per i turisti solamente curiosi, questo libro è un itinerario speciale che ci conduce nei luoghi in cui 54 artisti – italiani o vissuti in Italia – hanno trovato l’ispirazione per le loro opere, vi hanno passato i primi o gli ultimi giorni di vita.

La prefazione è a cura di Cinzia Tani, la quale rende evidente il fine ultimo di questo libro attraverso le sue parole: “La casa di un artista ci parla di lui diversamente dalle sue opere. Nelle opere l’autore si mimetizza, si nasconde dietro le parole, le note, i colori”.

Consuelo Valenzuela è nata e vive a Roma.Amante dell’arte e dei viaggi, parla correntemente più lingue e collabora con alcune riviste. Suoi racconti sono stati pubblicati in diverse antologie. Questo è il suo primo libro come autrice.

Il Libro