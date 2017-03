Giornale di bordo – Autobiografia per progetti è un volume pubblicato da Passigli che raccoglie le celebri opere, dal ’66 ad oggi, dell’architetto Renzo Piano.

Venti anni fa usciva la prima edizione di Giornale di bordo, una sorprendente collezione di tutti i progetti di Renzo Piano, dalla progettazione, attraverso schizzi, disegni, modelli e annotazioni, fino alla loro inaugurazione.

Al grande successo di tale edizione (30 mila copie) seguì nel 2005 un’edizione aggiornata di 10 mila copie, tutte esaurite.

Questo libro non vuole rappresentare un nuovo aggiornamento ma, attraverso il materiale inedito recuperato grazie al lavoro di catalogazione negli archivi della Fondazione Renzo Piano, rappresenta una vera e propria “autobiografia per progetti” che svela segreti, difficoltà e testimonianze che stanno dietro alle meravigliose opere che Piano ha realizzato in tutti i continenti.

Tutti i progetti dell’ultimo decennio sono accompagnati da circa mille illustrazioni dei lavori terminati o in corso, per coinvolgere e appassionare non solo gli specialisti del settore, ma anche i giovani avvicinandoli all’antico e straordinario mestiere “che è il fare architettura”.

Renzo Piano dice…

«Undici anni fa usciva la seconda edizione di Giornale di bordo. Da allora molte cose sono cambiate: alcuni progetti sono diventati realtà, diversi cantieri sono stati aperti e chiusi in giro per il mondo. Il primo intento di questo nuovo volume è aggiornarvi sulle nostre avventure, perché, nonostante il passare del tempo, quello dell’architetto continua a essere un mestiere avventuroso, di frontiera, sempre in bilico tra arte e scienza, al confine tra il coraggio dell’invenzione e la prudenza della storia. E oggi più che mai mi auguro che questo libro possa avvicinare qualche giovane a questo straordinario, trasgressivo e antico mestiere che è il fare architettura».

Il Libro