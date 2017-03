Casa sulle Alpi, panoramica ed eterea

Vicino a Bolzano, c’è una casa sulle Alpi del SudTirolo, realizzata come un “rifugio” accogliente per chi voglia la solitudine e la tranquillità di uno dei panorami più belli del mondo.

Atmosfera sospesa per la casa sulle Alpi

A realizzare questa piccola meraviglia sono stati gli architetti di Modostudio, che hanno progettato questa casa di montagna come un alloggio di 141 metri quadri su due livelli. Racchiuso in un guscio di design in cui si aprono grandi vetrate con l’obiettivo di sfruttare al meglio la spettacolare vista panoramica sulla valle.

Interessante la forma particolare del tetto, che sporge da un antico muro di contenimento in pietra e sfrutta il dislivello altimetrico del terreno. La concavità del tetto non ostruisce la vista e permette alla luce naturale di penetrare all’interno degli ambienti.

Raffinata e solenne eleganza

L’ingresso di questa casa sulle Alpi si apre nel livello superiore, da dove si accede al soggiorno e alla cucina. Al livello più basso, invece, tramite una scala interna si giunge alla camera da letto padronale, a uno studio, alla stanza da bagno e a una spettacolare sauna. Nella camera da letto tutto è ridotto al minimo, con il grande letto che domina lo spazio e che si affaccia sul panorama. Non c’è porta d’ingresso, c’è uno spazio che conduce agli altri locali. Linee essenziali, pannelli in legno per il rivestimento delle pareti e dei pavimenti, conferiscono all’intero stabile un’atmosfera etera, sospesa, molto elegante.

Rapporto diretto con il paesaggio

Questa casa gode di una magnifica vista sul vigneto sottostante e su tutta la val d’Adige fino al più lontano gruppo montano del tessa. Le pareti, interamente in vetro ed acciaio creano un rapporto diretto con il paesaggio e l’esterno, che viene ulteriormente enfatizzato tramite le terrazze poste in diretta connessione con il soggiorno.

Splendida nella sua essenziale leggerezza, la struttura portante e il complesso delle facciate. Le vetrate, da lontano, hanno un effetto a specchio che rende l’abitazione ben integrata nel panorama.

© Immagini dal sito di Modostudio