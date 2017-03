Ecco un’idea per il weekend di primavera in cui non ci sono fiere, sagre, feste e musei nuovi da visitare: una bella merenda in collina.

Il momento della rinascita

La primavera è la stagione in cui la natura si rinnova mostra tutto il suo splendore: le distese erbose si fanno rigogliose, la terra torna a generare frutti e arbusti teneri e fiori sgarcianti fanno capolino, arricchendo il paesaggio e alleggeriscono il cuore. Sono immagini semplici e familiari, colori che fanno parte dell’immaginario estivo dei mediterranei, suggestioni che ispirano la merenda hippy chic in collina ideata da Jessica Di Giacomo che, per quest’allestimento, ha scelto la palette decisa dei colori terrosi e speziati. Lino, rame, rosmarino, melograno, cioccolato i toni impiegati; homemade, vintage e allegria i capisaldi della filosofia del tablescape.

Un’idea per il weekend: vintage!

Una corda stesa fra due alberi permette di appendere un ampio drappo di tulle bianco che fa da tenda per ripararsi dal sole e scambiarsi confidenze. Jessica ha arricchito e reso quest’angolo accogliente e comodo adagiando sotto la tenda alcuni cuscini tirati fuori dal baule della nonna. Sulla tavola improvvisata, creata con bancali di recupero, i vecchi sacchi di juta grezza, utilizzati al posto dei classici runner, quasi si confondono con il prato. Insieme alle gerbere vermiglie i grossi pomi di melagrana, raccolti in utensili di rame d’antan, costituiscono il centrotavola dislocato in un angolo dell’apparecchiatura.

Natura e sentimenti

Bevande fresche e saporite sono servite in bottiglie dallo stile country abbellite da uno spago arrotolato più volte intorno ad esse e in barattoli da marmellata che in occasione di questo party hippy-chic si trasformano in originali bicchieri con tanto di etichetta handmade coordinata alle cartoline d’invito all’evento. La regola d’oro di una merenda open air è preparare snacks gustosi da sgranocchiare e cibi facili da mangiare e Jessica l’ha rispettata appieno con il suo menù a base di cioccolato con cookies, muffins e torta accompagnati con latte fresco e succo di melagrana. “Aspettare la brezza serale in aperta campagna è una gioia”, confida Jessica, “e al tramonto si festeggia lo spettacolo offerto dal sole calante accendendo qualche scintilla”.