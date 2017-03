Villa a Mantova: uno sguardo al futuro

Innovazione, etica, comfort, funzionalità. Sono le caratteristiche che Wood Beton ha inserito in questa villa a Mantova che è stata denominata “la villa che guarda al futuro”, una residenza privata costruita a San Giacomo delle Segnate (Mantova).

Dal punto di vista costruttivo e dell’efficienza energetica, si tratta di una casa prefabbricata, capace di offrire grandi prestazioni termiche, bassi consumi e conseguente risparmio nei costi di gestione.

Solo cinque mesi per la villa a Mantova

A realizzarla, in soli 5 mesi e con un progetto “chiavi in mano”, è stata Wood Beton, società specializzata nel campo dell’edilizia residenziale e in quello delle grandi strutture in legno lamellare e massiccio.

L’edificio, che in totale copre circa 350 metri quadrati, si sviluppa su due livelli: il piano terra, con la zona giorno, è di forma rettangolare e ha un portico posto su uno dei due lati minori; la zona notte, al piano superiore, presenta invece quattro terrazze. Wood Beton si è occupata di ogni aspetto: dagli scavi iniziali alle fondazioni in cemento armato, fino alla struttura, realizzata con solai Prepanel e pareti Aria.

L’utilizzo di questo tipo di solai, misti legno-calcestruzzo, ha permesso di ottenere un peso dimezzato e una maggiore qualità.

Le pareti Aria, con telaio in legno lamellare e caldana esterna collaborante in calcestruzzo, sono invece state dotate di una camera d’aria che garantisce il risparmio energetico.

Doppia struttura in legno e calcestruzzo

La principale innovazione del sistema usato, punto di forza delle costruzioni di Wood Beton, è la duplice struttura in legno e calcestruzzo, che eleva i pregi di entrambi i materiali: il cemento risponde infatti all’esigenza di solidità e robustezza, mentre il legno eleva il comfort e l’estetica.

Il risultato? Un perfetto mix di efficienza, eleganza e avanguardia.

Finiture e scelte di qualità

La realizzazione sartoriale della villa, con questa estrema cura ai dettagli, è stata al centro non solo delle scelte progettuali, ma anche di quelle tecnologiche e di finitura. I serramenti sono stati fatti in alluminio con triplo vetro, i parapetti dei balconi in vetro, le soglie e i davanzali in pietra gaia grey. Sulle due pareti laterali dell’abitazione è invece stato posto un rivestimento in legno, costituito da doghe orizzontali in larice.

Riscaldamento da pavimento

Il riscaldamento è autonomo con caldaia a condensazione ed è affiancato da un impianto solare termico. Come per il raffrescamento, anch’esso avviene tramite pavimento, in modo da mantenere l’aria nella parte medio-bassa delle stanze. Non mancano infine un impianto di ventilazione meccanica controllata e un impianto fotovoltaico.

A cura di DANIELE ANGI

© RIPRODUZIONE RISERVATA