Rinnovare una casa anni ’70 in un sogno di design

Molte abitazioni costruite nell’ultimo quarto del XX secolo hanno ora problemi e sono tante le famiglie che vorrebbero rinnovare una casa anni ’70, trasformandola in un nido accogliente e gradevole. Quello che è accaduto in Australia è esattamente ciò che in molti vorremmo fare.

Un presente luminoso e arioso per il buio passato

Lo studio australiano Inbetween Architecture ha ricevuto il compito di rinnovare una casa anni ’70 in un’abitazione moderna e luminosa per una famiglia di sei persone. Le indicazioni erano chiare: rimediare ai problemi progettuali che hanno dato vita a una casa buia e disposta in modo poco accorto, considerato che si affaccia sul bellissimo Ruffey Lake Park. I proprietari volevano ristrutturare la casa, modernizzandola e traghettandola nel XXI secolo. Volevano più luce naturale, interni più luminosi, spazi flessibili e la possibilità di godersi la vista panoramica del parco, che si trova appena oltre la strada.

Come rinnovare una casa anni ’70 con stile

Gli architetti hanno deciso di salvare il garage interrato, dopodiché hanno ricostruito la casa ampliando sia il pian terreno che il primo piano. Ogni volta che era possibile, materiali salvati dalla demolizione, come mattoni e acciaio, sono stati integrati nel nuovo progetto. Ora, una parte dei mattoni a vista sono presenti ma disposti a grata, per alleggerire la massa dell’edificio. Un telaio in alluminio, come anche coperture nello stesso materiale, circondano le grandi finestre della casa.

Trasformazioni interne ed esterne

L’aspetto esterno è stato ripensato come una serie di strati solidi e trasparenti. All’interno, le stanze buie e di dimensioni ridotte sono state ridisposte lungo il perimetro dell’edificio, massimizzando così la loro esposizione alla luce naturale e offrendo una vista mozzafiato. La ridisposizione dei locali ha creato anche passaggi ottimizzati secondo una logica che unisce pratica a estetica. Porte scorrevoli e un look da open space hanno dato nuova vita alla casa.