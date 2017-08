La Hörmann Italia è un azienda che si occupa della produzione di componenti per l’edilizia, ma che sta diventando sempre più famosa per la creazione di un elemento importante per l’architettura di una casa. Il marchio Hörmann è oggi sinonimo di portoni, telai e motorizzazioni ed è diventato, in questo settore, il più importante in Europa.

I portoni sezionali Hörmann: il caso a San Bartolomeo

I portoni sezionali creati da questa importante azienda diventano praticamente invisibili quando sono chiusi, particolarità questa, che rende la scelta importante se si ama fare attenzione ai dettagli estetici. I portoni Hörmann garantiscono, inoltre, l’isolamento termoacustico e una notevole ottimizzazione dello spazio. Uno dei vantaggi che la casa produttrice Hörmann offre è l’ampia possibilità personalizzazione dei portoni in base alle proprie esigenze e, proprio a questo proposito, ci arriva l’esempio di un progetto edilizio realizzato recentemente tra le colline bergamasche.

Per questa abitazione unifamiliare di 260 metri quadrati, situata ad Alemanno San Bartolomeo, infatti, la tecnologia Hörmann è stata determinante. Una casa fortemente improntata sulla bioedilizia, che ha visto la sua creazione dall’unione di due aziende: la Regnauer e la Design Haus Italia, la prima, tedesca e specializzata in edifici in legno; la seconda nostrana, con sede nel mantovano. In questo connubio architettonico, i portoni Hörmann si sono fusi perfettamente grazie ai profili d’alluminio, che rendono la struttura molto leggera e perfettamente adatta all’immagine complessiva della casa, rivestita con doghe di legno. La superficie visibile dei portoni sezionali scelti per la casa nel bergamasco, è formata da listoni di legno di larice, applicati ai telai e rifiniti con vernice grigia chiara. L’utilizzo di questi materiali garantisce all’acquirente, dunque, un’impeccabile resistenza al carico di vento, l’impermeabilità all’acqua e un’ottima insonorizzazione. Anche per quanto riguarda le prestazioni termoisolanti, i portoni della Hörmann sono comprese tra 3,0 e 3,6 W/m2K. Per quest’abitazione sono state fornite anche le porte per la centrale termica e due per l’antincendio.

I vantaggi dei portoni sezionali per il garage

Scegliere per la propria abitazione un portone sezionale ha almeno altri tre prerogative importanti, soprattutto se utilizzate per il garage: