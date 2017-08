La Tenuta Petrose è un casale situato a pochi minuti dalla Costa ionico-salentina e immerso in un piccolo borgo di campagna tra ulivi, fichi d’india e vitigni del Primitivo. La riprogettazione della tenuta è stata effettuata da Giuseppe Milizia, architetto amante dei viaggi e in grado di reinventare il design […]

La Tenuta Petrose è un casale situato a pochi minuti dalla Costa ionico-salentina e immerso in un piccolo borgo di campagna tra ulivi, fichi d’india e vitigni del Primitivo. La riprogettazione della tenuta è stata effettuata da Giuseppe Milizia, architetto amante dei viaggi e in grado di reinventare il design degli interni, donandogli il classico sapore anni Cinquanta.

Un casale immerso nella Storia

Anticamente, il punto in cui la tenuta si sviluppa, era luogo di passaggio obbligato per i Cavalieri Templari, che partendo da Taranto, giungevano a Muraggio, sede Templare appunto. Il casale è stato sapientemente ricavato partendo da semplici ambienti diroccati, che l’architetto Milizia ha arricchito con strutture in legno e ampie vetrate. Grazie a questa soluzione, la natura secolare che circonda la Tenuta Petrose, non resta solo una cornice, ma entra all’interno dell’abitazione, emanando sensazioni e atmosfere di benessere.

Un’oasi paradisiaca, quella in cui il casale si staglia, tra l’azzurro limpido del cielo e la terra rossa della Puglia. Nel punto che incrocia Lecce, Taranto e Brindisi, la Tenuta Petrose è l’ideale per trascorrere le proprie vacanze. La zona offre moltissime attrazioni, come escursioni e gite alla scoperta di chiesette, masserie e grotte nei dintorni. Tuttavia la Tenuta Petrose è così ben integrata con l’ambiente nel quale si sviluppa, che decidere di trascorrere la giornata in totale relax, distesi sui divani o sulle amache in giardino, lasciandosi rapire dai profumi irripetibili della campagna circostante, non sarebbe affatto una stranezza.

La tenuta Petrose è dotata di cinque suite matrimoniali per dodici persone, ciascuna con il proprio bagno. Gli ospiti possono godere di luoghi singolari, arredati con gusto mediterraneo proprio dall’architetto Milizia. Viene inoltre messo a disposizione uno spazio per i massaggi, una piscina, una piccola palestra e naturalmente il giardino, nel quale si coltivano prodotti biologici. Se questo non fosse sufficiente per una vacanza rilassante alla riscoperta della natura mediterranea, il mare di Campomarino dista dalla Tenuta Petrose circa sei chilometri.