Tessuti d’arredamento: tanti colori e fiori

Affascinanti, versatili e sempre più importanti i tessuti d’arredamento sono “indispensabili” per personalizzare, rinnovare o, addirittura, rivoluzionare uno o più ambienti della casa.

Minimalisti o preziosissimi, variopinti o elegantemente monocromatici donano allo spazio quel quid in più fatto di eleganza e di qualità che, più di ogni altra cosa, può fare la differenza.

La vetrina parigina di Déco Off nel quartiere di Saint Gemain des Prés, svoltasi alla fine di gennaio in concomitanza della fiera di Maison&Object, ha offerto un ampio e variegato panorama delle ultime tendenze e fissato i capisaldi di quelle che saranno le linee stilistiche per le prossime stagioni.

Colori sempre più brillanti, dominati dal blu e dal verde – declinato in tutte le sfumature – si accompagnano alle tonalità neutre, immancabili evergreen, a queste fanno eco fantasie macro, su cui vincono indiscutibilmente i fiori, stilizzati e non, e le foglie in chiaro stile tropicalista.

Nei tessuti d’arredamento anche l’innovazione

Tanti i tessuti impalpabili, ma non mancano le texture costruite e importanti come i velluti, presenti in quasi tutte le collezioni; evocativi e lussuosi si scorgono diversi richiami agli anni ’20 e’70 perfettamente interpretati su materiali leggerissimi o su componenti più robuste, come la juta, da scegliere a seconda dell’uso.

Un panorama, quello dei tessuti d’arredo, davvero articolato che punta sì sull’estetica, ma anche sulla qualità e su lati tecnologici, per un mercato in forte ascesa che guarda alle soluzioni d’arredo domestiche, ma punta molto anche sul contract.

Per quest’ultimo le proposte sono davvero tante, molte delle quali sposano materiali versatili come il Trevira – tessuto dall’elevata brillantezza, ignifugo e molto resistente – che coniuga alla perfezione le irrinunciabili caratteristiche tecniche alla giusta dose di eleganza e stile.

Largo ai nuovi tessuti quindi, ce n’è davvero per tutti i gusti cominciando dalla maestria eccezionale e materiali pregiati, come le eleganti sete e i raffinati velluti che caratterizzano la collezione Urban Luxury 2017 di Christian Fischbacher e che potete vedere in apertura. Il tema chiave “So Avantgardening!” a motivi tropicali, si distingue per un nuovo ed esotico stile di vita cittadino-bohémien.

Si chiama Lombardo il velluto stampato dal design pittorico che elegantemente veste il divano. Un tessuto della nuova collezione Black Edition di Romo Group.