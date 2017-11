I sistemi radianti sono oggetti in grado di unire la funzionalità al design, possono riscaldare gli ambienti e nel contempo riuscire a valorizzarli con le loro linee e forme dal design glamour e sofisticato. La cosa importante è tener conto di questa scelta prima di iniziare i lavori, in quanto questi impianti possono essere installati a parete, sotto il pavimento e addirittura a soffitto, ma va tutto studiato secondo un preciso schema che segua la planimetria e la dimensione degli ambienti. I sistemi radianti sono una soluzione progettuale adatta soprattutto ad uno stile di arredamento minimale: sono elementi dal design accurato, pensati in ottica di termoarredo. L’approccio così vicino al design e all’arredamento d’interni rende questi elementi formali e importanti, sia se interpretati in ottica contemporanea, sia se linee ricordano il passato.

Oggetti utili, dunque, non solo a stabilire la temperatura indoor, garantendo il massimo benessere, ma anche ad apportare una forte connotazione estetica agli ambienti della casa, dialogando con la tecnologia più innovativa e dando forma a oggetti eleganti e dalle prestazioni sofisticate. Marco Pisati, product e interior designer ha una lunga esperienza in fattore di termoarredo e specificamente, nella progettazione di queste attrezzature, tra cui particolari radiatori, belli anche a vedersi, molto sottili e realizzati in alluminio estruso, che si adattano perfettamente agli arredamenti dal design più ricercato e inoltre, hanno una resa termica ottimale, nonostante le dimensioni super sottili. È proprio lui a spiegare a Ville&Casali:

“Disegnare radiatori ed essere al tempo stesso un interior designer che li inserisce negli ambienti che progetta, aiuta a capire a fondo la loro valenza tecnologica e formale. Come designer, la sfida in alcuni casi è stata anche quella di creare degli elementi di decoro che contribuissero a definire esteticamente questi oggetti incrementandone le prestazioni.”

I radiatori, che risultano molto performanti e in grado di aumentare notevolmente il comfort, specialmente nelle zone del living e del wellness, presentano delle caratteristiche costruttive di ultima generazione; il contenuto di acqua presente al loro interno è molto basso e ciò consente un trasferimento di calore più veloce, procedimento che riduce sensibilmente i consumi. L’aspetto green e il risparmio energetico sono un punto fondamentale nella progettazione dei migliori radiatori. Sul mercato è già possibile reperire radiatori realizzati in alluminio riciclabile al 100%, studiati appositamente per dare le migliori prestazioni negli impianti a basso impatto energetico, ma con una grande efficienza termica.