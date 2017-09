Collegando i diversi livelli della casa, la scala è sicuramente uno snodo progettuale molto interessante all’interno della struttura di un appartamento. Nel mondo del design, infatti, negli ultimi tempi si è iniziato a caratterizzare questo elemento presente nelle abitazioni costruite su diversi piani, in modo che potessero essere percepiti come un punto importante e non più come uno stacco netto, utile solo a collegare due superfici.

Una scala è un collegamento non solo fisico, ma anche concettuale, che lega due spazi della casa dedicati a funzioni e attività differenti. Spesso collega la zona living alle camere da letto e viene utilizzata molte volte durante il giorno, perciò è importante tener conto anche la sua componente funzionale. I materiali che si scelgono per i gradini contribuiscono a fare percepire l’intera struttura come parte integrante della casa, dando vita a una continuità stilistica che accompagna da un piano all’altro, oppure, si può scegliere uno stacco formale, puntando su materiali che discostino nettamente con il gusto globale dell’arredamento, creando appositamente un contrasto definito. Questa scelta può far nascere accostamenti molto originali, così in un ambiente classico non sarà scontato trovare una scala in legno, o su un arredamento contemporaneo potremmo scegliere una soluzione di scala più tradizionale.

Ciò che non si può tralasciare è di certo lo spazio d’ingombro occupato dalla scala, l’unica variabile, che però potrebbe condizionare la scelta finale. É importante che la scala non sia sproporzionata rispetto alla dimensione della casa in cui verrà inserita, che potrebbe essere percepita come opprimente o invasiva in uno spazio ridotto, senza dimenticarsi dell’importanza dell’impatto visivo. Sospesa, a sbalzo, rettilinea, a chiocciola, costruita in opera o disegnata a misura per la propria casa, la scala per un architetto è uno spunto e una sfida progettuale cruciale nella progettazione degli interni.

Le aziende italiane specializzate nella produzione di scale sono tutte accomunate da una matrice artigianale molto preziosa. Enrico Rizzi, titolare dell’omonima azienda che si occupa proprio di scale, afferma in conclusione: